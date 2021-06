Xiaomi sta per reintrodurre una feature delle vecchie MIUI

La MIUI 12.5 sta arrivando a diversi utenti Xiaomi in tutto il mondo, per non parlare dei primi riferimenti ufficiali alla MIUI 13. Quando si parla di tecnologia si sta sempre con uno sguardo verso il futuro, ma chi ha detto che il passato non possa tornare in auge? Se avete avuto uno smartphone Xiaomi un po' di anni fa, allora potreste ricordarvi la presenza della modalità Performance e Bilanciata. Una modalità che venne introdotta almeno dalla MIUI 7 (se non ancora prima) ma che già dalla MIUI 8 e versioni successive è progressivamente scomparsa. Ma a quanto pare sta per fare il suo ritorno nella MIUI, come confermato dal team di sviluppo ufficiale.

Un elemento della MIUI 8 tornerà sugli smartphone Xiaomi

Negli scorsi giorni, Xiaomi ha inaugurato il Pioneer Group, un team incaricato di migliorare la MIUI cercando di risolvere i vari problemi che l'attanagliano. Se avete seguito la vicenda, saprete che Xiaomi è stata più e più volte criticata nella gestione della MIUI, reputata un'interfaccia ottima ma poco ottimizzata. Non è dato sapere se questa “novità” nasca dalla volontà del Pioneer Group o se fosse già in cantiere, fatto sta che nella MIUI sta per venire reintrodotta la succitata modalità.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, questa funzione permette all'utente di decidere come gestire le prestazioni dello smartphone. In poche parole, scegliendo l'opzione “Performance” vengono utilizzate tutte le risorse a disposizione per avere le migliori prestazioni. Al contrario, con l'opzione “Bilanciato” si sceglie un compromesso fra le prestazioni e i consumi energetici. In realtà, per quanto sia scomparsa, questa modalità è stata assorbita dalla MIUI, visto che al posto dell'opzione “Performance” abbiamo la suite Game Turbo. A proposito, avete visto la mia guida per migliorare i settaggi della GPU?

Secondo quanto riportato dai media asiatici, la sua reintroduzione partirà da agosto, anche se non è dato sapere se sulle ROM Beta o già su quelle Stabili. Inoltre, resta da vedere se rimarrà un esclusiva per la Cina, come già capitato con diverse feature, o se verrà portata anche da noi (è più probabile la seconda ipotesi).

