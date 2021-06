OnePlus Nord CE 5G: migliori cover, pellicole ed accessori

La compagnia di Pete Lau è diventata grande e ha cominciato anch'essa a sfornare dispositivi per tutte le tasche. L'ultimo arrivato per la fascia media è il modello CE (a scanso di equivoci simpatici, significa Core Edition), un dispositivo dal prezzo contenuto ed una scheda tecnica solida, capeggiata dallo Snapdragon 750G. Se avete scelto il nuovo mid-range, allora ecco come proteggere al meglio il vostro acquisto con cover, pellicole ed accessori per OnePlus Nord CE 5G dai migliori store.

Migliori cover, pellicole ed accessori per OnePlus Nord CE 5G

Se volete sapere tutto su OnePlus Nord CE 5G, qui trovate l'articolo dedicato al lancio del nuovo mid-range del brand asiatico. Se invece siete interessati all'acquisto e volete sapere dove comprare il dispositivo, ecco i dettagli. Per concludere vi segnaliamo anche il nostro confronto tra specifiche con il precedente modello Nord, per avere un'idea più chiara delle caratteristiche tecniche del dispositivo.

