In un'epoca dove gli aspirapolvere cordless sono veramente ovunque e soprattutto di tutte le fattezze, l'obiettivo è scegliere un prodotto che venga incontro ad un rapporto qualità/prezzo importante. E questo è l'obiettivo che si pone l'aspirapolvere senza fili Jashen V16, protagonista della nostra recensione, ma sarà riuscito nell'intento?

Recensione Jashen V16 | Aspirapolvere senza fili

Contenuto della confezione

Una confezione abbastanza capiente porta in dote alla Jashen V16 in recensione una varietà di accessori molto buona. Oltre al corpo centrale, molto leggero, si accompagna al modulo elettronico con indicatori LED ed il filtro HEPA (molto facile da pulire e lavare), oltre alle varie testine dedicate a letti, pavimenti, tappeti, multi-funzione, una bocchetta a lancia, base di ricarica e caricabatterie, oltre alla manualistica. In trend con i competitor, ma almeno non manca nulla.

Design e materiali

Già dal design capiamo che la scopa elettrica di questa prova è un prodotto sottile, leggero e maneggevole. La struttura tubolare non si distacca da quelle di altri prodotti, ma il colore è sicuramente piacevole in un misto metallizzato tra Grigio e Viola. Anche le spazzole hanno un design decisamente ergonomico, ma è fondamentale che lo abbiano.

I materiali sono buoni, il policarbonato per la struttura elettronica e per le testine è di ottima fattura così come l'alluminio della struttura centrale. Insomma, è un bel prodotto ed è totalmente adeguato al suo utilizzo, non risulta sicuramente economica rispetto al suo prezzo.

Specifiche tecniche

Potenza motore: 350W;

Potenza aspirazione: 22.000 Pa;

Rumorosità: max. 83 dB;

Dimensioni: 119.5 x 26 x 18 cm;

Capienza contenitore: 0.5 L;

Batteria: 2.500 mAh

Tempo di ricarica: 4.5 ore (circa).

Potenza di aspirazione e funzionamento – Jashen V16

Non abbiamo avuto grosse difficoltà ad utilizzare questo aspirapolvere senza fili Jashen V16, che durante il periodo di recensione si è comportato in maniera molto onesta con il funzionamento con il tasto d'accensione sul davanti (avremmo preferito il grilletto). Le modalità di aspirazione del prodotto sono 3 e hanno una variazione in base alla potenza utilizzata, incidendo ovviamente sulla batteria.

La prima modalità è quella definita MINIMA, che agisce a 115W e che può funzionare in maniera molto efficace se l'ambiente in cui viene utilizzata è relativamente sporco o comunque non sempre frequentato. Chiaro che se sale il livello di sporco, sarà necessario passarlo almeno 2 o 3 volte, specie con macchie più ostinate.

La seconda modalità è quella MEDIA, che agisce a 180W ed è la più indicata per un utilizzo generico giornaliero, in quanto l'ottimizzazione tra prestazioni ed autonomia è quello più equilibrato. Infine, per lo sporco più difficile da rimuovere, possiamo far agire la modalità MASSIMA che, spingendo alla massima potenza di 350W e 22.000 Pa, porta via residui veramente complessi.

Rispetto ad altri modelli competitor, è forse un po' più rumorosa nell'utilizzo (fino a 87 dB), ma di per sé è facile da maneggiare e si fa usare senza problemi. Da apprezzare come agisce la testina con rullo, che avremmo voluto trovare anche nella testina più piccola, che resta comunque niente male.

Autonomia della batteria

Il modulo presente è una batteria da 2.500 mAh. Questo basta alla Jashen V16 in recensione per adempiere ai tempi indicati dal produttore in fatto di autonomia della batteria. Quindi, se scegliamo la modalità MINIMA, 40 minuti circa li fa in maniera onesta e senza strafare. I 20 minuti circa della modalità MEDIA sono sicuramente inquadrati per la fascia di prezzo in cui è inserita. Quasi 15 minuti li si fa, ma più realisticamente 10, se utilizziamo la modalità MASSIMA.

Recensione Jashen V16 – Prezzo e conclusioni

E arriviamo al capitolo prezzo di questa recensione. Se la acquistiamo da Amazon, il prezzo che va in un range tra i 179 e i 199€ è giustificato e la pone in piena competizione con prodotti come la Dreame V10 Pro, sua diretta rivale probabilmente per quanto si offre. E qui andiamo a valutare a chi è indirizzato questo aspirapolvere senza fili.

A dire il vero, è una scopa elettrica che può star bene in casa, ma anche in attività commerciali come negozi in quanto negli spazi più contenuti dà il meglio di sé, soprattutto per quanto costa. In ufficio, causa rumorosità (non eccessiva, ma si sente) potrebbe non essere il massimo, ma quanto a funzionalità ci può stare. Insomma, il rapporto qualità/prezzo è uno dei motivi per cui va comprata.

