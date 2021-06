Uno degli utensili di “stampa” più interessanti è sicuramente l'incisore laser. E tra i brand più esperti abbiamo proprio Ortur, con il suo incisore laser Master 2 Pro, con specifiche tecniche molto interessanti e soprattutto un prezzo molto inquadrato.

Ortur Laser Master 2 Pro: tutto sull'incisore professionale

Come si compone quindi il Master 2 Pro? Molto similmente agli altri incisori del brand, ha una struttura quadrata su cui è apposta la staffa su cui agisce l'incisore, in modo da avere un'area molto ampia di lavoro. Quanto alle prestazioni, abbiamo un lavoro completo in circa 20 minuti grazie ad una velocità da circa 10.000 mm/min, con un punto focale da 0.23 x 0.08 mm.

La macchina che muove il tutto ha una scheda madre a 32-bit MCU con circuiti a 24V, mentre l'incisore vero e proprio è un LU2-4 di seconda generazione FAC. Non manca un firmware perfettamente ottimizzato con un algoritmo permette la sopracitata velocità. Quanto alla compatibilità, abbiamo un supporto completo del software LaserGRBL (gratuito) su Windows e LightBurn (a pagamento) disponibile anche per Linux e MacOS. I formati immagine supportati sono JPG/PNG/BMP/DXF/NC.

Trovate l'incisore Ortur Laser Master 2 Pro disponibile sullo store ufficiale del brand al prezzo di 389.99$, grazie al codice sconto, con tanto di spedizione da Europa in pochi giorni e per i primi 5 al giorno che lo acquisteranno a al link in basso fino al 1° luglio 2021 arriverà in omaggio un roller per incisioni su oggetti cilindrici.

Articolo Sponsorizzato.

