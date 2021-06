Gli smartphone OnePlus diventeranno un wallet per criptovalute?

Da essere qualcosa di puramente legato agli appassionati, il mondo delle criptovalute si sta sempre più concretizzando e anche OnePlus ci sta lavorando. L'azienda ha ufficialmente mostrato interesse nei confronti di uno degli argomenti più trattati in rete e lo ha fatto pubblicando un sondaggio sul tema. Nel mondo della tecnologia consumer, ci ha già pensato Samsung a a fare i primi passi verso l'adozione delle tecnologie legate alla blockchain e a tutto ciò che vi gravita attorno. Ma non solo: anche realtà quali Google Pay e Paypal si stanno muovendo nella stessa direzione ed è soltanto questione di tempo prima che si aggiungano altre compagnie.

OnePlus lancia un sondaggio in cui avanza l'idea di un wallet per criptovalute

Il sondaggio in questione si intitola “OnePlus Blockchain Research” ed è ben lontano dal farci capire a cosa OnePlus stia lavorando nello specifico. Le domande richieste sono un po' vaghe, anche se possono darci un'idea su cosa potremmo aspettarci. Il primo argomento trattato riguarda i wallet per criptovalute, che ricordiamo esistono sia in forma software (quindi interamente digitale) che hardware. C'è chi ipotizza che in un futuro neanche così lontano gli smartphone possano assumere il ruolo di wallet fisici, assumendo così un nuovo ruolo nella nostra vita. Un tentativo del genere l'abbiamo già visto con HTC Exodus, esperimento del 2019 che però si è prontamente inabissato.

L'altro quesito si cui si incentra il sondaggio di OnePlus è il mondo degli NFT. In questi mesi si è parlato molto di Non-Fungible Token e di come possano avere un ruolo primario nella compravendita di vere e proprie opere d'arte digitali. A fare notizia è stata principalmente la vendita dell'opera “Everydays: the First 5000 Days” dell'artista Beeple, acquistata per la bellezza di più di 69 milioni di dollari. È difficile capire se e come OnePlus potrebbe avere un ruolo nel mondo degli NFT, per quanto possa essere intrigante.

Le domande non si esauriscono qui, però, dato che nel sondaggio viene chiesto anche se si sia mai acquistato uno smartphone di seconda mano. Non è ben chiaro che ruolo ciò abbia nel mondo di criptovalute e blockchain. Che OnePlus stia pensando ad una piattaforma blockchain per facilitare la compravendita di smartphone usati, utile per garantire la veridicità degli annunci?

