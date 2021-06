Esistono più tipi di stampanti 3D, con tutte le loro funzioni specifiche e utili a vari utilizzi. E questo lo sa bene Anycubic, che lancerà sul mercato la sua prima stampante 3D FDM autolivellante, chiamata Vyper, dalle ottime specifiche ed un prezzo competitivo.

Anycubic Vyper: tutto sulla nuova stampante 3D FDM autolivellante

Come è strutturata quindi questa nuova stampante Anycubic? Essendo una FDM autolivellante, è dotata appunto di un sistema di livellamento intelligente che ottimizza in maniera automatica il focolaio irregolare, al fine di realizzare una stampa ed un livellamento tramite un solo tocco. Quanto alle misure, la Vyper si avvale 508 x 457 x 516 mm con una base da 245 x 245 x 260 mm.

Anycubic Vyper è dotata anche di una piattaforma magnetica in acciaio a molle anti-deformante, quindi non è necessario utilizzare carta mascherante e colla, oltre ad essere facile da rimuovere. Presente inoltre un comodo display da 4.3″ touch-screen per gestire tutte le operazioni necessarie. Operazioni che si attestano al 30% più veloci rispetto ad esempio alla serie Mega di Anycubic stessa.

La stampante 3D FDM autolivellante Anycubic Vyper sarà lanciata il 10 giugno 2021, durante un evento dedicato da parte del brand. Essa sarà in vendita sullo store di Anycubic, su eBay e AliExpress, ad un prezzo early bird di 299$ per i primi 3.000 utenti, mentre il listino è fissato a 359$. Vi lasciamo la pagina ufficiale per tutti i dettagli.

Articolo Sponsorizzato.

