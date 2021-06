Xiaomi YouPin aiuta a combattere le rughe con una maschera a LED

Il brand COSBEAUTY – conosciuto anche per il celebre cappellino anti-caduta dei capelli – torna con un nuovo prodotto, ovviamente da Xiaomi YouPin: si tratta di una maschera a LED utile per contrastare le rughe ed ottenere vari benefici per la pelle, ad un prezzo accessibile.

Xiaomi YouPin presenta la maschera a LED COSBEAUTY | Caratterische e prezzo

La nuova maschera a LED COSBEAUTY è stata lanciata su Xiaomi YouPin e serve a combattere le rughe: grazie alla terapia della luce a colori sarà possibile avere un pelle più liscia e tonica. La cromoterapia sfrutta delle luci rosse, verdi e blu per ottenere diversi effetti, tra cui la stimolazione della produzione di collagene ed elastina. Solitamente si tratta di soluzioni non sempre abbordabili – in termini di prezzo – ma la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi punta forte proprio sul risparmio.

La maschera a LED COSBEAUTY arriva da Xiaomi YouPin ma è già disponibile per noi occidentali su AliExpress: il prodotto è in offerta lampo, ma se volete risparmiare ancora qualcosina, vi segnaliamo che il dispositivo farà pare dei saldi di AliExpress (dal 21 giugno), con un prezzo di 43.6€, anche se non è da escludere che sarà possibile beneficiare di qualche coupon dedicato. Date un'occhiata qui per tutti i dettagli sui saldi di metà anno.

