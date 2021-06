Il termometro digitale di Xiaomi YouPin costa meno di 5€

La piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin ha dato il benvenuto al termometro digitale a marchio Tonze, ora disponibile all'acquisto anche per noi tramite lo store Banggood, ovviamente a prezzo scontato (particolarmente goloso) grazie ad un codice sconto.

Il termometro Tonze di Xiaomi YouPin scende ad un super prezzo con questo codice sconto

Il termometro digitale Tonze DT-101A di Xiaomi YouPin si presenta come una soluzione semplice, essenziale e economica. Non sono presenti funzionalità smart, ma è utilizzabile sia per via orale che posizionandolo nell'incavo dell'ascella. Basterà cliccare sul pulsante di accensione e il responso arriverà in 60 secondi (con una segnalazione acustica al termine del tempo di attesa). Il dispositivo è dotato di un pratico display per visualizzare la temperatura mentre l'area posteriore è facilmente estraibile (la batteria è posizionata lì).

Il dispositivo è in offerta con codice sconto su Banggood: di seguito trovate il link all'acquisto per il termometro Tonze DT-101A, insieme al Coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

