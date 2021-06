Lenovo K13 e K13 Pro dietro l’angolo: foto e specifiche

A distanza di una manciata di mesi dal debutto di Lemon K12 e K12 Pro, la compagnia cinese continua a puntare sulla sua serie anti-Redmi e lo fa ancora una volta con un dispositivo super accessibile. Ecco le prime indiscrezioni su design e scheda tecnica di Lenovo K13 e K13 Pro, smartphone visti sul mercato internazionale sotto il brand Motorola ma che in patria puntano a porsi come un'alternativa a Xiaomi grazie ad un prezzo invitante.

Aggiornamento 16/06: lo smartphone è comparso nel database Google Play Console, assieme al modello Pro, perciò scopriamo con più precisione quali saranno le sue specifiche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Lenovo K13 e K13 Pro: tutto quello che sappiamo sui nuovi smartphone

Design e display

In termini di design, Lenovo K13 e K13 Pro sembrano ricalcare le scelte viste con il predecessore. Infatti a questo giro abbiamo un display da 6,5″ HD+ dotato di un notch a goccia (contenente una selfie camera da 5 MP), similmente al modello passato. Il dispositivo si mostra nelle colorazioni Blue e Red ed il retro mostra una altro dettaglio che rappresenta un elemento di contatto rispetto al modello K12. Infatti, oltre al lettore d'impronte digitali, trova spazio una fotocamera dotata di soli due sensori (ed il flash LED), questa volta posizionata nell'angolo in alto a sinistra anziché al centro. Presumibilmente se ci sarà una variante K13 Pro, questa avrà dalla sua una tripla camera.

Hardware

La scheda tecnica di Lenovo K13 dovrebbe avere una CPU octa-core non ben identificata. In questo caso sarebbe accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Inoltre, la batteria sarebbe un'unità 5.000 mAh ricaricabile tramite Type-C e di Android 11 lato software. Il comparto fotografico offrirebbe una Dual Camera da 13 + 2 MP.

Per quanto riguarda Lenovo K13 Pro, invece, la CPU al suo interno dovrebbe essere lo Snapdragon 662. Realizzato ad 11 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 260 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 610. Le altre specifiche previste comprendono 6 GB di RAM e batteria sempre da 5.000 mAh.

Lenovo K13 e K13 Pro: indiscrezioni su prezzo e uscita

Nel momento in cui scriviamo non è stata ancora confermata una data di presentazione del dispositivo, ma vista l'entità dei leak possiamo aspettarci novità a stretto giro. In merito al prezzo di Lenovo K13 non ci sono indiscrezioni al riguardo, ma visti design e specifiche è lecito aspettarsi una cifra di partenza super accessibile, al di sotto dei 100€.

