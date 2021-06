OPPO: per il chipset proprietario c’è grossa distanza tra sviluppo e produzione

Nel mentre della produzione e della vendita di elettronica di consumo da parte dei brand cinesi, c'è poi una via parallela che spinge per l'auto-produzione di componenti. Ed è questo il caso di OPPO, che non molla l'idea di un chipset proprietario, ma che nonostante i grandi sforzi in ricerca e sviluppo, ha difficoltà a sbloccare la produzione di quest'ultimo.

OPPO: Ricerca e Sviluppo del chipset di alto livello, produzione complessa per vari fattori

Secondo quanto riporta il leaker Digital Chat Station, OPPO sta investendo molto su Ricerca e Sviluppo per i suoi chipset, ma l'idea è produrne uno top gamma, che però a livello produttivo in patria è effettivamente difficile da realizzare. Infatti, non avendo a disposizione una macchina per la litografia, deve affidarsi ad aziende specializzate. E se consideriamo anche solo SMIC, sarebbe impossibile produrre semiconduttori con architettura a 7/5 nm, cosa che invece vorrebbe OPPO per il suo progetto.

Inoltre, l'investimento produttivo non sarebbe piccolo e OPPO potrebbe ritrovarsi in perdita, cosa non attualmente praticabile visto quanto sta crescendo il brand e quanto si sta imponendo anche sul piano internazionale. Se poi le fabbriche cinesi dovessero finalmente adattarsi e iniziare un concreto processo di auto-produzione nazionale, allora la “Green Factory” potrebbe finalmente iniziare a valutare l'idea della produzione, anche solo un processore di immagine in stile Xiaomi con il Surge C1 sarebbe un passo in avanti, ma se si vuole puntare agli smartphone, la strada è effettivamente in salita.

