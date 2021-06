DOOGEE S97 Pro è qui: arriva il rugged phone con metro laser

Dopo l'annuncio di alcuni mesi fa il nuovo smartphone ultra-resistente del brand cinese era finito fuori dai radar, ma ora l'azienda è pronta ad alzare il sipario sulla sua ennesima creatura. Ancora una volta si tratta di un rugged phone di tutto rispetto, una soluzione pensata principalmente per i professionisti vista la presenza di un metro laser integrato: ecco a voi DOOGEE S97 Pro, lo smartphone perfetto per lavoratori ed amanti del fai da te!

DOOGEE S97 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Display e specifiche

In termini di robustezza ci troviamo alle prese con un classico rugged phone, dispositivo votato alla resistenza: abbiamo quindi le certificazioni IP68 e IP69K, insieme a quella militare MIL-STD-810G. Per quanto riguarda il comparto tecnico, DOOGEE S97 Pro offre un display da 6.39″ con un punch hole per la selfie camera da 16 MP ed un vetro protettivo Gorilla Glass 5. Il cuore dello smartphone è il SoC Helio G95 di MeditaTek, octa-core fino a 2.1 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Oltre ad avere caratteristiche rugged, DOOGEE S97 Pro è anche un battery phone dotato di un'unità da 8.500 mAh con tanto di ricarica cablata da 33W e wireless da 10W. Sul retro figura una Quad Camera con un sensore principale Samsung da 48 MP. Immancabile l'NFC, feature ormai indispensabile per gli utenti.

Il pezzo forte, ovviamente, è il metro laser integrato il quale offre una distanza di misurazione fino a 40 metri. Sono disponibili quattro diverse modalità per le misure: singola, continua, area e volume.

DOOGEE S97 Pro: prezzo, disponibilità e offerte

Disponibile nelle colorazioni Orange Tiger, Red Lava e Silver Black, il nuovo rugged phone DOOGEE S97 Pro sarà tra i protagonisti dei saldi di AliExpress, ad un prezzo parecchio interessante: dal 21 al 25 giugno, il dispositivo sarà acquistabile a 197.5€ e sarà possibile risparmiare ancora sfruttando un Coupon Venditore ((riscattabile tramite l'apposito pulsante “Ottieni Coupon” posizionato sotto il prezzo, nella pagina del prodotto). Qui sotto trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

