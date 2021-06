Xiaomi Mi 10 Lite 5G si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

È ufficialmente partita la seconda fase dell'aggiornamento alla MIUI 12.5: dopo Mi Note 10 Lite, la nuova major release sta arrivando su Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Ricordiamo che nella seconda fase l'update arriverà anche su Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10T Lite, Redmi Note 9, Note 9T, Note 9S, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Redmi 9, POCO F2 Pro e X3 NFC. L'aggiornamento per Mi 10 Lite segue quello giunto negli scorsi giorni sui modelli di fascia superiore, ovvero Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra, e porta con sé l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria Xiaomi.

Aggiornamento 20/06: parte anche in Europa il roll-out contenente l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Parte l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10 Lite 5G

A differenza di quanto accaduto con altri modelli, l'aggiornamento alla MIUI 12.5 che sta arrivando su Xiaomi Mi 10 Lite 5G è quello definitivo. Niente Stable Beta, quindi, bensì l'aggiornamento Stabile e in versione Global con la build V12.5.1.0.RJIMIXM. Le novità, quindi, comprendono nuovi effetti visivi e sonori, l'aggiunta dei Super Wallpaper (quando compatibili, ma qui vi spiego come installarli su qualsiasi smartphone), meno app pre-installate e l'app rinnovata Note.

Parte il roll-out in Europa | Aggiornamento 20/06

Dopo la fase Global, l'aggiornamento alla MIUI 12.5 EEA giunge finalmente su Xiaomi Mi 10 Lite 5G con la build V12.5.1.0.RJIEUXM. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, siamo ancora nella fase Stable Beta, destinata ai beta tester “Mi Pilot”. Nel momento in cui non rileveranno bug importanti, allora la release sarà pubblicata per tutti. Fino ad allora, potete scaricare ed installare manualmente la ROM (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Changelog

Sistema La risposta ai gesti è ora istantanea Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2021. Aumentata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Note completamente nuove.



