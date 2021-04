DOOGEE annuncia S97 Pro, il primo rugged con metro laser integrato

Brand specializzato in smartphone ultra-resistenti, DOOGEE è pronto a tornare alla riscossa con il nuovo S97 Pro, dispositivo che promette di dare uno scossone al settore grazie alla presenza di un metro laser integrato, una soluzione utile in molteplici occasioni, specialmente per un rugged phone.

DOOGEE S97 Pro sarà il primo rugged phone con metro laser

Il precedente S96 Pro

Già il precedente S96 Pro – lo vedete in alto – si è distinto per la sua fotocamera ad infrarossi, ma ora l'azienda cinese ha intenzione di rendere le cose ancora più interessanti. In base a quanto annunciato dalla stessa compagnia è in dirittura d'arrivo DOOGEE S97 Pro, il primo smartphone al mondo con funzione di metro laser professionale. Per i meno avvezzi, ricordiamo che gli smartphone rugged sono soluzioni votate alla resistenza, con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD 810G. Insomma, si tratta di dispositivi pensati per gli utenti alle prese con sport estremi, con escursioni oppure semplicemente per professionisti che hanno bisogno di telefoni più resistenti proprio in virtù del tipo di lavoro che svolgono.

Nel caso di DOOGEE S97 Pro, avere a disposizione un metro laser permette di effettuare misurazioni a distanza, in tutta sicurezza; una feature che per alcuni è molto gradita, specie se già presente all'interno del proprio telefono.

Al momento l'azienda non ha ancora confermato una data di uscita, ma è probabile che non manchi molto all'annuncio con tutte le caratteristiche su scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Articolo sponsorizzato.

