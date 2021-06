Xiaomi FIMI Palm: il rivale di DJI Osmo Pocket ad un prezzo mai visto prima

Avete sempre desiderato mettere le mani su DJI Osmo Pocket ma siete stati frenati dal prezzo? Niente paura perché l'alternativa economica si chiama Xiaomi FIMI Palm ed è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, ora al miglior prezzo del momento.

Codice sconto Xiaomi FIMI Palm: il gimbal intramontabile scende al miglior prezzo di sempre

Xiaomi FIMI Palm Gimbal – il gimbal con fotocamera integrata – arriva con un corpo compatto dal peso di appena 120 grammi e consente di effettuare riprese 4K beneficiando della stabilizzazione a tre assi. Presenti all'appello un pannello touchscreen da 1.22″ (240 x 240 pixel) ed un joystick a cinque vie, perfetti per un utilizzo rapido ed intuitivo. Non mancano poi il Bluetooth ed il Wi-Fi, così come feature come lo Smart Tracking ed il Face Detection, il Timelapse e così via.

Il Gimbal Xiaomi FIMI Palm – un classico intramontabile – scende al prezzo minimo storico grazie al nuovo codice sconto di Banggood. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

