Recensione ESR HaloLock Ring: il MagSafe è per tutti e costa solo 5€

Con l'arrivo della serie di iPhone 12, Apple ha deciso di ritornare al passato “rispolverando” la tecnologia MagSafe, sfruttata questa volta per implementare accessori di serie per i propri smartphone. Come ogni mossa dell'azienda di Cupertino, anche questa ha fatto tendenza tanto da spingere gran parte degli utenti – anche Android – ad avere la curiosità di provare gli accessori in questione. Come farlo? Di modi e “trucchi” per adattare il proprio smartphone (anche Android) all'uso del MagSafe ce ne sono diversi, ma la soluzione più congrua ce l'ha presentata ESR con il suo HaloLock Ring.

Recensione ESR HaloLock Ring

Contenuto della confezione

Gli ESR HaloLock Ring (nella confezione ne escono 2) si presentano in una confezione contenuta, che potrà ricordarvi quella delle classiche pellicole in vetro temperato. Al suo interno troviamo infatti delle piccole salviettine per pulire la superficie alla quale andrà applicato il Ring ed un adattatore di plastica leggera per centrare l'applicazione.

ESR HaloLock Ring: applicazione ed utilizzo

Come abbiamo già accennato, all'interno della confezione ESR fornisce tutto l'occorrente per un'applicazione corretta, pulita e simmetrica. Nel caso in cui siate in possesso di uno smartphone Samsung (da S10e in poi), l'applicazione sarà ancora più semplice dal momento che viene fornito uno stencil che vi farà da guida.

Siete in possesso di un altro smartphone? Poco male! Con buona pace della simmetria vi basterà centrare al meglio il centro dello smartphone, facendo attenzione (nel caso in cui abbiate un dispositivo a ricarica wireless) di applicare l'HaloLock Ring in prossimità del modulo di ricarica. Trovato il punto adatto di fissaggio, sfruttando le wipes in dotazione, vi basterà pulire lo smartphone ed applicare il Ring. Potrete scegliere di applicarlo sia sulla cover, che direttamente sul dispositivo. Io, personalmente, ho optato per una scelta conservativa, “sacrificando” la cover in dotazione del mio vivo X50 per provare l'accessorio.

A questo punto il vostro dispositivo (anche Android) è pronto: potrà essere utilizzato con tutti gli accessori compatibili MagSafe: potrete così sfruttare alimentatori wireless magnetici, wallet, stand in auto e da scrivania. Ciò vi consentirà quindi di aver accesso all'enorme gamma di prodotti MagSafe, considerando anche tutti quelli prodotti da aziende terze (ESR inclusa).

Prezzo e conclusioni

In apertura abbiamo fatto un piccolo spoiler: HaloLock Ring vi “sblocca” una serie di possibilità legate all'accessoristica del vostro smartphone per poco più di 5€. Il prezzo a listino del prodotto sul sito ufficiale ESR, infatti, è di poco superiore agli 11€ (qui il link all'acquisto) con la confezione che, però, contiene 2 Universal Ring. Su Amazon invece (link in basso), il costo è leggermente più basso e si aggira sui 9€ per l'intera confezione.

Le conclusioni, in tal senso, sono semplicissime da trarre: con una spesa irrisoria avrete la possibilità di provare – pur con uno smartphone Android – tutti gli accessori più trendy nati per gli ultimi iPhone. Per esperienza personale, ho trovato molto utile poter trasferire l' Apple Wallet – all'occorrenza – dal mio iPhone 12 mini al mio vivo X50 senza colpo ferire. Insomma, dopo aver applicato l'HaloLock Ring al vostro smartphone non dovrete far altro che sbizzarrirvi tra i vari store per scegliere l'accessorio MagSafe che più vi intriga, senza la necessità di avere un iPhone di ultima generazione per testarlo!

