Con Xiaomi lo spruzzino diventa elettrico (e comodo)

Dopo aver visto l'aspirapolvere Mijia per divani e tessuti, torniamo a parlare di prodotti in salsa Xiaomi con una novità da YouPin: la bottiglia spray elettrica di Xiaoda – brand noto sulla piattaforma di crowdfunding – costa pochissimo ed offre una marcia in più (con una maggiore comodità di utilizzo).

Xiaomi YouPin presenta la bottiglia spray elettrica di Xiaoda | Caratteristiche e prezzo







Dotato di un'impugnatura comoda ed ergonomica, la bottiglia spray elettrica Xiaoda da Xiaomi YouPin si presenta come una soluzione perfetta da utilizzare senza il minimo sforzo. A differenza dello spruzzino classico, in questo caso abbiamo un sistema elettrico: basterà una semplice pressione del tasto per ottenere il getto desiderato. Ruotando la parte superiore è possibile sfruttare sia l'effetto spray che il getto singolo. Il dispositivo integra una batteria da 1.800 mAh, ricaricabile tramite Type-C. La parte superiore ospita sia la porta USB – protetta da uno sportellino – che un indicatore con 4 luci LED, che indicano lo stato della carica.

Come al solito, il nuovo accessorio di Xiaomi YouPin arriva ad un prezzo contenuto: la bottiglia spray elettrica Xiaoda è attualmente in fase di crowdfunding a soli 6.3€ al cambio attuale.

