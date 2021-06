Una stampante 3D è un prodotto sicuramente non per tutti, ma sicuramente con un'attrattiva molto particolare. Uno dei brand più consapevoli e che lavora meglio in questo senso è Anycubic, che propone un intero catalogo di modelli di stampante 3D in ogni configurazione, come la nuova Vyper in arrivo o anche la Photon Mono X e la macchina per il fissaggio Wash & Cure Plus, acquistabili ad un prezzo interessante, ma quale scegliere?

Anycubic Vyper, Photon Mono X e Wash & Cure: quale stampante 3D scegliere?

Partendo dalla nuova Anycubic Vyper, abbiamo la prima stampante 3D autolivellante del brand, che si avvale inoltre di una piattaforma in acciaio magnetico, ma anche di un display touch screen da 4.3″, una velocità da 80/100 mm/s, che permette di essere più veloce del 30% rispetto alla Anycubic Mega, altro ottimo prodotto della gamma.

Per chi vuole una stampante 3D più standard ma di sicuro effetto, come si può vedere anche dalla recensione, una soluzione ideale è sicuramente la Anycubic Photon Mono X, che si accompagna alla macchina per il fissaggio Wash & Cure Plus. Infatti, ci troviamo davanti ad un dispositivo molto rapido e performante con un'azione sull'asse-Z davvero invidiabile ed un display monocromatico ad alta risoluzione.

Ma dove potete acquistare queste ottime soluzioni? La stampante 3D autolivellante Anycubic Vyper sarà disponibile dal 10 giugno 2021 sullo store ufficiale a 299$ per i primi 3.000 utenti, mentre la Photon Mono X, ed il Wash & Cure Plus, sono in super offerta in accoppiata fino all'11 giugno 2021 all'ottimo prezzo di 738$, mentre fino al 22 giugno 2021 potete acquistarli a 758$.

N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu