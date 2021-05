Con il case OPPO UWB comandare la casa domotica è quasi magia

Le potenzialità della tecnologia UWB (Ultra Wide Band) stanno venendo abbracciate da vari produttori, come nel caso di OPPO e del suo One-Touch Phone Case. All'apparenza potrebbe sembrare un case protettivo per smartphone qualsiasi, ma al suo interno si nasconde un apparato connettivo di nuova generazione. Sulla base delle radio frequenze, due dispositivi dotati di supporto UWB sono in grado di comunicare fra loro in maniera più efficiente che mai. Non a caso, sempre OPPO sta per lanciare sul mercato i suoi Smart Tag, con cui ritrovare più facilmente gli oggetti smarriti o rubati. Grazie alle UWB, la localizzazione spaziale diventa molto più precisa, potendo sapere non soltanto che un dispositivo compatibile è nelle vicinanze, ma anche in che direzione è situato.

OPPO One-Touch Phone Case è il primo al mondo con tecnologia UWB

Oltre a risultare comoda per ritrovare qualcosa che si è perso, appunto, la tecnologia UWB fa sì che due terminali possano comunicare fra loro anche direzionandoli reciprocamente. Ed è qui che entra in ballo la funzione chiave di questo OPPO One-Touch Phone Case: far comunicare smartphone e domotica. Assieme al case sono abbinato degli sticker UWB (ricaricabile via USB Type-C), da attaccare magneticamente a dispositivi presenti all'interno della propria casa smart. Una volta eseguito l'abbinamento fra sticker e dispositivo, lo si applica su di esso e in questo modo sarà collegabile al case di OPPO. In questo modo, basta puntare lo smartphone verso di esso per comandarlo, quasi come se fosse una bacchetta magica.









Eseguendo un doppio tap sul retro del case, si attiva una delle tre modalità di utilizzo che è possibile impostare: Switch, Control Card e Startup. La prima accende e spegne il dispositivo, la seconda visualizza la pagina di controllo con le varie funzioni da fargli eseguire, la terza esegue un profilo preimpostato (spegnere tutti i dispositivi della casa, per esempio). Tutto ciò è gestito dalla tecnologia UWB Space Sensing di OPPO: sulla seziona laterale del case c'è un sistema di antenne, mentre sullo sticker c'è una micro-antenna a bassa polarizzazione. Questo insieme di antenne fa sì che la localizzazione abbia una precisione angolare di ±3° ed una distanza di utilizzo fino a 15 metri.

Non abbiamo ancora informazioni sull'eventuale commercializzazione, soprattutto in Europa, così come sul prezzo di vendita.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu