Dopo i modelli UPods e Ubeats si torna a parlare di cuffie per il brand cinese, con la nuova soluzione TWS: si tratta di UMIDIGI AirBuds U, auricolari dal look pratico, fresche di lancio eppure già in offerta a prezzo super scontato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità targata UMIDIGI.

UMIDIGI AirBuds U: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le cuffie sono accompagnate da una custodia “aperta”, con un alloggiamento a forma di U. Si tratta di una soluzione compatta – 44.1 x 40.5 x 25 mm per un peso di 25.3 grammi – che include una coppia di auricolari a stelo con design semi in-ear. Le UMIDIGI AirBuds U sono disponibili nelle colorazioni Ceramic White, Cosmic Black e Rock Red, integrano driver da 13 mm e sono dotate di connettività Bluetooth 5.1.

Non manca la resistenza ai liquidi di tipo IPX5, così come la possibilità di gestire le cuffie (equalizzatore, Gaming Mode, funzioni touch) tramite l'app di UMIDIGI. Presente all'appello anche la tecnologia ENC (Enviroment Noise Cancellation) per ridurre il rumore di fondo durante le chiamate.

In termini di autonomia si parla di circa 5 ore di riproduzione musicale con una singola carica e fino a 24 ore utilizzando la custodia. La ricarica del box avviene in circa 2 ore, tramite ingresso Type-C.

UMIDIGI AirBuds U: prezzo e dove comprare

Le nuove cuffie TWS UMIDIGI AirBuds U sono disponibili all'acquisto sullo store ufficiale del brand presente su AliExpress, in offerta lancio a 21.5€ e con spedizione gratuita (dai magazzini cinesi). Il prezzo promozionale dovrebbe durare fino al 15 maggio, quindi date uno sguardo ora se siete interessati.

Siete ancora affamati di sconti in salsa UMIDIGI (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu