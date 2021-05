Come seguire la presentazione di POCO M3 Pro 5G in Italia

Dopo l'annuncio del nuovo mid-range di POCO arriva la conferma anche per il debutto in Europa: il dispositivo arriverà anche alle nostre latitudini e la compagnia asiatica ha già confermato tutti i dettagli: ecco come fare per seguire la presentazione di POCO M3 Pro 5G, in arrivo in Italia tra pochissimi giorni.

POCO M3 Pro 5G arriva in Italia: ecco come seguire la presentazione del nuovo mid-range

Il debutto del nuovo modello è fissato per il 19 maggio alle ore 14, tramite i canali social del brand. Potrete seguire la presentazione di POCO M3 Pro 5G in Italia direttamente su Facebook e YouTube, nei profili della compagnia: non appena sarà disponibile il link della live aggiorneremo l'articolo con il video.

Per quanto riguarda POCO M3 Pro 5G, qui trovate il nostro articolo dedicato (con tutti i leak e le conferme): il mid-range dovrebbe essere una nostra vecchia conoscenza, con un look nuovo di zecca ed un chipset MediaTek a muovere il tutto.

