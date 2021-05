Brutte notizie per OnePlus 7 e 7T: non ci sarà mai l’AOD

L'aggiornamento alla OxygenOS 11 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si sta rivelando più travagliato del previsto e di quanto sperato. Dopo aver accumulato un po' di ritardo, l'aggiornamento è stato rilasciato pubblicamente salvo poi interrompersi e ripartire a causa dei bug. Nel mentre, il programma Open Beta ha permesso agli utenti di testare una OxygenOS 11 con più funzionalità del firmware stabile. Una su tutte l'Always-On Display, uno dei crucci maggiori quando si parla della UI di OnePlus. Nel mentre le aziende rivali l'hanno introdotta ormai da anni, soltanto nell'ultimo anno anche OnePlus ha deciso di farla propria, ma non senza qualche problema.

OxygenOS 11 senza Always-On Display per OnePlus 7 e 7T: arriva il verdetto finale

Come vi avevamo già segnalato, infatti, l'aggiornamento alla OxygenOS 11 Stabile per le due serie OnePlus 7 e 7T non comprende l'Always-On Display. Una decisione che ha fatto storcere il naso a tutti i possessori degli ex top di gamma, dato che non sembrerebbe essercene motivo. Tutti e quattro gli smartphone sono dotati non solo di un comparto hardware ancora degno, ma anche dello schermo OLED necessario per l'AOD. Ma a quanto pare ciò non basta agli sviluppatori OnePlus, che avrebbero definitivamente deciso di tirare i remi in barca.

Il motivo per cui l'Always-On Display era presente solamente nella OxygenOS 11 Beta per 7 e 7T era proprio quello di cercare di testarla in maniera diffusa. Evidentemente questi test non hanno portato ai risultati sperati, vista la mossa annunciata da parte della società. Al contrario di OnePlus 8, 8T e 9, quindi, 7 e 7T non avranno l'Always-On Display con la OxygenOS 11.

C'è da dire che la notizia arriva da parte dell'assistenza clienti, perciò non c'è ancora l'ufficialità. Certo è che difficilmente il team OnePlus si sbilancerebbe in tal senso se la notizia non fosse praticamente definitiva. Ecco quanto recita il messaggio in questione:

“Ci scusiamo per l'inconveniente. A causa della variazione hardware della serie OP 7 e 7T, non possiamo adottare lo schema delle caratteristiche AOD della serie OP 8T e di altri modelli. Il team di Ricerca e Sviluppo ha provato diversi schemi di adattamento e ha messo online la funzionalità AOD nella terza versione dell'Open Beta. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione, l'esperienza della funzione AOD non soddisfa gli standard della versione stabile e non esiste una soluzione di ottimizzazione efficace. Pertanto, è stato rimosso dalla versione stabile. Se desideri ancora accedervi, ti suggeriamo di tornare alla versione Open Beta 4.”

L'unico modo per avere ufficialmente l'Always-On Display su OnePlus 7, 7 Pro ,7T e 7T Pro è rimanere ancorati alla OxygenOS 11 Beta. Tuttavia, vi ricordiamo che esiste anche un metodo ufficioso per abilitare la funzione, ma sono richiesti i permessi di root. Vedremo se in futuro, magari con Android 12 e OxygenOS 12, qualcosa cambierà.

