OnePlus 7 e 7T: riparte il roll-out della OxygenOS 11

A quanto pare, anche OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro stanno avendo problemi con la OxygenOS 11, al punto da spingere gli sviluppatori ad interromperne il roll-out. Verso la fine di marzo è stato rilasciato ufficialmente il tanto atteso major update, dopo un'intermedia fase di Beta Testing. Ma evidentemente questa fase non è bastata a placare i problemi software riscontrati con le prime build. Di conseguenza, l'azienda si è trovata costretta a fermare tutto prima che l'aggiornamento fallato si diffondesse eccessivamente.

Aggiornamento 17/04: dopo diversi giorni di attesa, riparte ufficialmente il roll-out della OxygenOS 11 per le serie OnePlus 7 e 7T. Trovate tutte le informazioni a fine articolo.

Troppi bug, interrotta la OxygenOS 11 su OnePlus 7 e 7T

Inizialmente il roll-out per la serie OnePlus 7 e 7T è stato fermato per la HydrogenOS 11, la controparte cinese della OxygenOS 11. E dopo qualche giorno pare che stia succedendo lo stesso anche in occidente, come conferma l'assistenza clienti di OnePlus. Fra i primi utenti che sono riusciti ad aggiornare ci sono diverse segnalazioni che parlano di bug anche piuttosto invalidanti. Anche noi stessi abbiamo ricevuto diversi commenti su YouTube dove ci viene fatto sapere che l'esperienza software è peggiorata sensibilmente. I problemi riscontrati sono su diversi fronti, in primis autonomia, fluidità e surriscaldamento del telefono. E questo sembra valere anche per coloro che si affidano alla OxygenOS 11 Open Beta.

Come in ogni situazione di questo tipo, ci vorrà qualche giorno prima che il roll-out della OxygenOS 11 possa riprendere normalmente. E ci auguriamo che possa farlo senza problemi di questo tipo, anche perché altrimenti si rivela necessario eseguire una procedura di rollback per tornare alla più funzionale OxygenOS 10.

Riparte il roll-out | Aggiornamento 17/04

Ci sta volendo un po' più del previsto, ma il roll-out dell'aggiornamento alla OxygenOS 11 è ripreso per le serie OnePlus 7 e 7T, modelli Pro compresi. Dopo essere ripartito in Cina sotto forma di HydrogenOS (in vista del passaggio alla ColorOS 11), anche la ROM occidentale si sta ri-aggiornando. La build che è in fase di rilascio è la OxygenOS 11.0.0.2 e comprende la risoluzione dei bug a cui è imputabile il precedente stop.

