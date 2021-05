Il colosso cinese ha annunciato oggi l'ultimo aggiornamento di Huawei Mobile Services (conosciuti anche come HSM, qui trovate tutti i dettagli) per diversi modelli di smartphone in Europa. Il nuovo update porterà sui dispositivi con EMUI 8.0 o superiore, una serie di app utili e rinnovamenti dei servizi, in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Huawei Mobile Services: disponibili nuove app e servizi tra cui un aggiornamento di Assistant, Petal Search e altro

Il nuovo aggiornamento è stato progettato per aumentare la privacy e fornire agli utenti europei ulteriori funzionalità all'interno delle app, dal look di Huawei Assistant a Petal Search, fino all'app di navigazione Browser e non solo. L'update dei Huawei Mobile Services dovrà essere accettato ed installato quando arriverà la notifica sul proprio smartphone.

“L'aggiornamento dei servizi è un modo semplice e importante per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti, dando loro accesso a servizi più aggiornati che rendono la loro esperienza sul telefono più fluida che mai. Grazie a tutte le novità introdotte, gli utenti avranno la possibilità di vivere lo smartphone in una maniera del tutto nuova e del tutto personalizzabile, per una vita digitale connessa nel modo migliore” – ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

I principali aggiornamenti di app e servizi Huawei che gli utenti riceveranno riguardano:

Huawei Assistant: l'update fornirà agli utenti un'esperienza completamente personalizzabile nel layout.

l'update fornirà agli utenti un'esperienza completamente personalizzabile nel layout. Browser: con l'aggiornamento sarà possibile avere maggiore controllo dell'esperienza di navigazione, compresa la navigazione privata e il blocco dei pop-up, per una navigazione sicura, privata e ad alta velocità. Il Browser gestisce anche l'accesso alle ultime notizie provenienti dai media locali, regionali e internazionali in tempo reale sul Newsfeed, che ora include diversi nuovi canali tra cui Video, Podcast e Entertainment.

con l'aggiornamento sarà possibile avere maggiore controllo dell'esperienza di navigazione, compresa la navigazione privata e il blocco dei pop-up, per una navigazione sicura, privata e ad alta velocità. Il Browser gestisce anche l'accesso alle ultime notizie provenienti dai media locali, regionali e internazionali in tempo reale sul Newsfeed, che ora include diversi nuovi canali tra cui Video, Podcast e Entertainment. Game Center: migliorie in vista per la community di mobile gamers del brand, con la piattaforma per giocare e condividere facilmente i propri giochi preferiti; presente la possibilità di screenshot e registrazioni dello schermo ed una modalità non-interference, con una finestra pop-up per le chiamate in arrivo durante il gioco in modo che gli utenti abbiano la possibilità di mettere in pausa la loro sessione di gioco per prendere la chiamata o decidere invece di non rispondere.

migliorie in vista per la community di mobile gamers del brand, con la piattaforma per giocare e condividere facilmente i propri giochi preferiti; presente la possibilità di screenshot e registrazioni dello schermo ed una modalità non-interference, con una finestra pop-up per le chiamate in arrivo durante il gioco in modo che gli utenti abbiano la possibilità di mettere in pausa la loro sessione di gioco per prendere la chiamata o decidere invece di non rispondere. Petal Search: anche il motore di ricerca Huawei è stato ottimizzato dall'aggiornamento.

anche il motore di ricerca Huawei è stato ottimizzato dall'aggiornamento. Petal Maps: con l'aggiornamento fornisce anche la modalità di navigazione Head-Up Display (HUD), che proietta l'interfaccia di navigazione sul parabrezza dell'auto per un'esperienza di guida più sicura e senza distrazioni. Inoltre, offre agli utenti la possibilità di co-creare le mappe, aggiungendo le loro località preferite, includendo anche funzioni di commento e permettendo loro di personalizzare e trasformare Petal Maps da una mappa a hub di informazioni quotidiane.

Tra le altre novità previste ci sono anche il Member Center (con info, offerte e tutorial per ogni app e servizio Huawei), Books (una biblioteca digitale portatile) e LinkNow (una piattaforma di comunicazione istantanea, videoconferenze, documenti e servizi di classe online). Infine, a partire dal 26 maggio e fino al 15 agosto, Huawei offrirà agli utenti la possibilità di vincere tanti premi testando in particolare i servizi Browser, Assistant, AI Search, Petal Search.

