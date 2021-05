Dopo un inizio lento, spinto da discutibili politiche di rilascio di alcuni smartphone tutt'altro che irresistibili misti ad altri decisamente più appetibili, pare che Honor stia vedendo ora i primi risultati. Infatti, dall'ultimo rapporto risulta una crescita nelle vendite di Honor che la porta definitivamente in rampa di lancio per un 2021 positivo.

Honor: ecco il tasso di crescita nelle vendite che la fa ben sperare

Stando ad un report, Honor ha brillantemente superato i mesi bui in cui la sua quota di mercato era del solo 3% in Cina, salendo ad un più importante 7%, compiendo un balzo da primatista su base mensile. Questa è sicuramente una spinta importante per i prossimi mesi del brand, che ora può finalmente guardare ad un nuovo corso fatto di consensi, in attesa di lanciare i suoi flagship con cui punta di stravolgere il mercato smartphone.

Infatti, gli Honor 50 sembrano proprio i tipi di smartphone che possono catturare l'attenzione di un pubblico sì esigente, ma semplice da gestire quando si parla di top e mid-top range. Per non parlare del primo pieghevole del brand, il presunto Magic X, oltre alla serie Magic standard, che con la loro dotazione Hardware potranno giocarsela tranquillamente con i top.

Insomma, pare proprio che le mire di George Zhao e Wan Biao siano pronte ad essere soddisfatte quando sembrava che la nuova Honor sarebbe finita in una spirale di difficoltà che ad oggi sembrano in via di risoluzione, carenza di chipset permettendo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu