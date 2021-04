La nuova vita di Honor sembra essere davvero piena di colpi di scena, sebbene il modus operandi sia comunque ben inquadrato. Dopo aver presentato il V40 (o View 40), il neonato brand ha in mente di rilanciare anche la serie Magic, che per Honor potrebbe essere pieghevole. Tutti gli indizi puntano in direzione di Honor Magic X e in questo articolo proveremo a fare chiarezza su tutti i dettagli in merito a design, scheda tecnica, prezzo e uscita del primo smartphone pieghevole del brand.

Aggiornamento 16/04: arrivano nuove indiscrezioni in merito al periodo di uscita del pieghevole Honor Magic X. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Honor Magic X: tutto quello che sappiamo sullo smartphone pieghevole

Design e display

Le primissime informazioni in merito al nuovo flagship del brand cinese ci arrivano direttamente da George Zhao il quale ha fatto riferimento proprio ad uno smartphone pieghevole della serie Magic. Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato come Honor Magic X e per comodità ci riferiremo ad esso con questo nome, almeno fino ad una smentita.

New Honor trademarks

Honor Eva

Honor Mega

Magic X (foldable phone whom should come in the summer); — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 19, 2021

Anche il leaker RODENT950 ha “confermato” il marchio Magic X, con un lancio previsto durante l'estate del 2021. Lo stesso insider ha gettato anche le basi per tracciare il design del flagship, parlando di un dispositivo caratterizzato da un display pieghevole verso l'esterno. Inoltre pare che si tratterà addirittura di un pannello con bordi curvi, una vera novità per il genere.

i don't know if this is a good idea.



Curved outward folding phone#HonorMagicX — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 18, 2021

Comunque, a grandi linee, Honor Magic X dovrebbe avere un look molto simile a quello del primo Huawei Mate X (che potete ammirare in copertina), esordio del colosso cinese nel campo del top di gamma pieghevoli. Al momento manca ancora una conferma in merito al design: non ci sono né render né dettagli tecnici sul display, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

Hardware

Dopo le prime voci arrivate in merito al nome di quello che sarà il pieghevole del brand si passa anche ad indiscrezioni sulle specifiche. Anche in questo caso navighiamo nell'incertezza, ma una cosa è certa: le cose potrebbero mettersi bene per Honor, con il ritorno dei servizi Google. Di conseguenza, se l'azienda non avrà alcun “limite” sono pronosticabili varie soluzioni hardware: da un lato i chipset MediaTek Dimensity 1100 e 1200, dall'altro la possibile presenza dello Snapdragon 888. Tuttavia non vi sono certezze e sarà necessario pazientare ancora!

Honor Magic X: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Per quanto riguarda il periodo di uscita di Honor Magic X, stando alle voci di corridoio il primo smartphone pieghevole del brand dovrebbe debuttare a metà 2021, precisamente nel corso del mese di giugno. Tuttavia sappiamo bene quanto possano essere contraddittori i leak e infatti si parla anche di luglio e ottobre come candidati papabili. Lo smnartphone dovrebbe essere lanciato solo in Cina e allo stato attuale non è dato di sapere se Honor porterà il suo gioiellino anche in altri mercati.

Il prezzo di Honor Magic X è ancora avvolto dal mistero e non ci sono indiscrezioni al riguardo. Xiaomi Mi MIX Fold ha dato un bello scossone al settore dei pieghevoli, con un modello proposto a circa 1290€ al cambio (9999 yuan): se Honor vorrà conquistare il pubblico cinese sarà necessaria una cifra simile.

