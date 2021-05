Di recente abbiamo visto vari brevetti di Xiaomi dedicati alle fotocamere rotanti, segno che l'azienda cinese potrebbe essere interessata a seguire la scia di ZenFone. Eppure questa non sarebbe l'unica novità nella mente della casa di Lei Jun: se avete apprezzato Xiaomi Mi MIX 3 fate attenzione a quello che sperate, perché potrebbe arrivare uno smartphone con un meccanismo dual slide!

Xiaomi Mi MIX 3 non è nulla a confronto: ecco lo smartphone dual slide

Se uno slide non vi è bastato, stavolta si potrebbe raddoppiare. Xiaomi ha brevettato uno smartphone dotato di un meccanismo dual slide, mostrato anche in alcune immagini (sotto forma di bozzetti). Ovviamente non è detto che l'azienda lancerà effettivamente sul mercato questo dispositivo: i brevetti sono sempre incerti e il destino dei modelli registrati non è sempre roseo. Il nuovo documento è stato approvato il 14 maggio 2021 e ci mostra varie versioni di questo device. Nel primo caso – in alto – abbiamo uno smartphone completamente full screen e privo anche di fotocamera principale: questa e il modulo selfie sono integrate nel meccanismo slide.

Il secondo modello mostra una soluzione simile, ma stavolta al posto delle fotocamere troviamo un second display stretto e allungato. Potrebbe trattarsi di un soluzione pensata per essere utilizzata come tastiera in modalità orizzontale. Cosa strana, mancano fotocamere.

Il terzo modello è la vera chicca: lo smartphone combina quanto visto con le due versioni precedenti. Si tratta di un meccanismo dual slide che consente di avere a disposizione un second display, oppure il comparto fotografico (principale e selfie). Che si tratti di una versione avanzata di Mi MIX 3? Vorreste il ritorno dello smartphone slide di Xiaomi… oppure meglio altre soluzioni estetiche?

