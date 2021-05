Si torna a parlare di Xiaomi e dei suoi accessori dal rapporto qualità/prezzo invidiabile, stavolta con il proiettore Fengmi M055FCN Smart Lite, lanciato su YouPin e ora al miglior prezzo di sempre su Banggood (con spedizione gratis dall'Europa).

Xiaomi Fengmi M055FCN Smart Lite: minimo storico per il proiettore 4K

In termini di caratteristiche, il proiettore Xiaomi Fengmi M055FCN Smart Lite offre il supporto alla risoluzione 4K, una luminosità di 550 Ansi Lumen, contrasto 5000:1, Dolby Audio e DTS Sound HD. Il chip a bordo è una soluzione Amlogic T968-H, accompagnata da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Lato software troviamo invece MIUI TV. Ovviamente si tratta di un prodotto lanciato inizialmente su Xiaomi YouPin: Fengmi è uno dei brand della piattaforma, specializzato proprio in proiettori (sia economici che premium).

Il proiettore 4K Xiaomi Fengmi M055FCN Smart Lite è disponibile in offerta lampo su Banggood, con tanto di spedizione graits direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

