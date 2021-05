codice sconto redmi note 8 pro

Quando si tratta di Xiaomi è impossibile non parlare dei millemila dispositivi che vengono lanciati ogni anno, senza contare le aggiunte ed i vari rebrand destinati ai mercati asiatici. Tuttavia ci sono smartphone intramontabili, specialmente se in offerta con codice sconto: è questo il caso di Redmi Note 8 Pro, un dispositivo che è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei Mi Fan, nonostante un nome altisonante ed un chipset MediaTek.

Redmi Note 8 Pro da 6/128 GB in offerta lampo: è sempre il migliore tra i low budget!

Nonostante lo scetticismo iniziale Redmi Note 8 Pro è piaciuto sotto molteplici aspetti. Per prima cosa il design elegante che lo caratterizza lascia pensare a qualcosina in più rispetto ad uno smartphone low budget; inoltre mentre ora si parla del primo smartphone da gaming di Redmi, il modello Note 8 Pro ha fatto da apripista grazie all'utilizzo del SoC Helio G90T e di un sistema di raffreddamento al liquido: insomma, la costola di Xiaomi pensava al gaming già dal 2019. Il resto del pacchetto vede la presenza di un pannello LCD da 6.53″ Full HD+ con notch a goccia, una fotocamera da 64 + 8 + 2 + 2 MP ed una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 18W.

L'intramontabile Redmi Note 8 Pro è disponibile in offerta nella sua incarnazione da 6/128 GB sullo store Banggood, grazie a questo codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

