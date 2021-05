Uno dei settori in cui Meizu non ha subito un rallentamento è sicuramente quello degli accessori. E infatti, non mancano prodotti di una certa qualità a catalogo, come gli auricolari TWS Meizu POP Pro, i primi ANC del brand, che debuttano da noi grazie all'offerta lampo su GearBest ad un prezzo interessante.

Meizu POP Pro: gli auricolari TWS ANC in offerta lampo su GearBest

Dal design in pieno trend con gli attuali prodotti di fascia medio-alta, con una conformazione degli auricolari in-ear, rispondono appieno all'esigenza della cancellazione del rumore. Che è il punto focale di queste cuffie, visto che si tratta del primo modello lanciato dal brand con questa tecnologia. Esse riescono a ridurre il rumore fino a 35 dB, che è sicuramente un buon risultato.

Passando all'hardware, abbiamo dei driver dinamici da 10 mm, oltre alla presenza di 3 microfoni atti proprio alla riduzione del rumore intelligente grazie anche all'algoritmo sviluppato proprio per tale uso. Sono in ogni caso presenti i controlli touch. La batteria degli auricolari di Meizu da 300 mAh (case) permette fino a 6 ore e mezzo di autonomia consecutive con ANC spento e circa con cancellazione attiva. Inoltre, con il case si raggiungono le 20 ore con ANC non attivo e 13 con ANC attivo.

Trovate quindi gli auricolari TWS Meizu POP Pro su GearBest all'ottimo prezzo in offerta lampo di 67.20€, che è quasi pari al prezzo di lancio cinese, rendendo questo prodotto un'ottima soluzione per ciò che offre.

