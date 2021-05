Lo store HomeCleaner presenta una novità: l'aspirapolvere e lavapavimenti Roidmi X30 Plus debutta nell'e-shop con spedizione rapida e gratuita e ovviamente non può mancare un codice sconto dedicato, che rende il vacuum cleaner ancora più goloso! Pronti a farvi tentare dall'ennesimo prodotto top del brand partner di Xiaomi?

Roidmi X30 Plus è il nuovo aspirapolvere e lavapavimenti top, in offerta con Coupon

Il nuovo vacuum cleaner Roidmi X30 Plus è la soluzione definitiva e completa per le pulizie di casa. Si tratta della versione Global del modello NEX 2 Plus, con cui condivide design e caratteristiche. Il motore da 435W consente di avere fino a 200 giri al minuto ed una potenza di aspirazione da 26.500 PA e 150W mentre la pratica spazzola lavapavimenti con testina morbida a rullo (in combinazione con un contenitore da 240 ml) fa brillare le superfici. Entrambe le testine di pulizia (quella classica e quella per lavare) sono dotate di luci LED che si illuminano non appena percepiscono angoli bui.

Per quanto riguarda l'autonomia, l'aspirapolvere Roidmi X30 Plus è dotato di una batteria da 2.500 mAh che permette di beneficiare di almeno 80 minuti di utilizzo (che scendono a 35/10 minuti in base alla potenza). Il contenitore per lo sporco è da 0.55 litri mentre il livello di rumorosità è di 75 dB. Completa il quadro un pratico supporto magnetico, che consente anche di ricaricare la batteria del dispositivo.

In alto trovate la pagina del prodotto: una volta inserito nel carrello non dimenticate di utilizzare il codice sconto “NEXPLUS” in modo che il prezzo finale scenda a 425.8€. In merito ai vantaggi degli acquisti da HomeCleaner, vi ricordiamo che lo store permette di beneficiare di spedizioni rapide, 24 mesi di garanzia e dell'assistenza in italiano tramite mail, WhatsApp e Facebook. Vi segnaliamo anche la possibilità di utilizzare il coupon esclusivo GIZCHINA5 (del valore di 5€): tuttavia i codice non sono cumulabili, quindi per la nuova Roidmi conviene usare quello dedicato!

