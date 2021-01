Come gli appassionati del brand cinese ben sanno, la seconda metà del 2020 non ha portato novità in fatto di smartphone per la casa cinese. La compagnia ha focalizzato tutta la sua attenzione sul suo primo, vero smartwatch Meizu Watch (di cui qui trovate tutti i dettagli) anche se l'indossabile non sarà l'unica novità del nuovo anno: infatti Meizu ha lanciato in patria le nuove cuffie TWS POP Pro, le prime wireless del brand con tecnologia di riduzione del rumore ANC.

Meizu POP Pro ufficiali: tutto sulle cuffie TWS con ANC del brand cinese

Design e caratteristiche

Il look delle cuffie era già stato svelato da vari brevetti e certificazioni. Le cuffie TWS Meizu POP Pro si presentano con un design ampiamente collaudato e ispirato a quello delle celebre AirPods Pro di Apple (sia per quanto riguarda gli auricolari che il case di ricarica, seppur in questo caso leggermente più bombato).

La custodia a ciottolo presenta il logo del brand ed un indicatore LED nella parte centrale, un pulsante di accensione e la porta USB Type-C per la ricarica.

Funzioni e tecnologia ANC

Gli auricolari POP Pro sono dotati di un algoritmo di riduzione del rumore intelligente (in combinazione con tre microfoni per cuffia), il quale punta a migliorare la qualità delle chiamate eliminando il rumore di fondo. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia cinese si parla di una riduzione fino a 35 dB. Le cuffie TWS sono dotati di una bobina con diaframma da 10 mm personalizzata, in modo da offrire dettagli più puliti sia per le frequenze media-alte che nei bassi.

La tecnologia di riduzione del rumore ANC è una soluzione ibrida e anche in questo caso l'azienda promette faville. In termini di autonomia di parla di circa 6.5 ore, che scendono però a 4 ore con ANC attivo. Tramite la custodia è possibile ricaricare le cuffie fino ad ottenere 20 ore di utilizzo.

Meizu POP Pro ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo delle cuffie TWS con ANC Meizu POP Pro è di circa 63€ al cambio attuale, ovvero 499 yuan. Le vendite partiranno in Cina dal 12 gennaio e al momento non è dato di sapere se e quando arriveranno anche per noi occidentali (anche se come sempre teniamo le dita incrociate confidiamo nei “soliti” store).

