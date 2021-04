Sebbene oggi le smart TV siano l'impianto visivo più utilizzato, c'è chi preferisce l'idea di poter guardare contenuti “ovunque” con i proiettori. E XGIMI è uno dei brand più esperti nel settore, lanciando spesso soluzioni molto potenti, come i nuovi modelli di proiettore Horizon e Horizon Pro.

XGIMI Horizon e Horizon Pro: tutto sui nuovi proiettori

Per spiegare questi nuovi prodotti bisogna partire dal design. XGIMI Horizon è un proiettore molto elegante e sicuramente ergonomico, dotato di base d'appoggio ideale per il salotto di casa. Quanto alle sue specifiche, iniziamo col dire che riesce a restituire una proiezione a livello cinematografico grazie ad una risoluzione 1080p nativi, oltre ad un'illuminazione da 2.000 ANSI Lumen. La chicca però è costituita da Android TV, oltre alla possibilità di mirroring con Chromecast integrata. L'audio è di alto livello con impianto Harman-Kardon.

Salendo di livello, andiamo sul proiettore Horizon Pro, il nuovo fiore all'occhiello di XGIMI, che spinge tutto sulla massima risoluzione ed una luminosità davvero alta. Infatti, è dotato di una proiezione di livello cinematografico ma con il 4K nativo, oltre a raggiungere i 2.200 ANSI Lumens. Anche ad esso non manca Android TV, Chromecast e impianto audio Harman-Kardon. Insomma, non rimarrete delusi dalla dotazione. Tra l'altro, la base di questo modello è facilmente posizionabile in stanza visto che va messa sul pavimento.

XGIMI Horizon e Horizon Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi XGIMI Horizon e Horizon Pro saranno disponibili a partire da inizio maggio 2021, con il modello Pro che si assesta ad un prezzo intorno ai 1700€, che però verrà svelato definitivamente alla messa in disponibilità. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al link per il sito ufficiale.

