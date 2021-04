Uno dei brand che più spinge sulla qualità visiva dei propri prodotti è senza dubbio TCL, cosa che riflette sui suoi smartphone. Ed infatti non sono da meno i nuovi TCL 20 Pro 5G, 20L e 20L+, dotati di specifiche tecniche di buon livello e prezzo da top mid-range.

TCL 20 Pro 5G, 20L e 20L+: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Partendo dal modello più performante, il 20 Pro 5G fa del suo display curvo da 6.67″ AMOLED con tecnologia NXTVISION HDR10 il suo punto di forza. Ma non sfigurano nemmeno quelli della gamma L, con 20L dotato di un pannello con la stessa diagonale, sempre Full HD+ così come 20L+. Passando all'hardware, il modello Pro è dotato del chipset Snapdragon 750, mentre la serie 20L è dotata del chipset Snapdragon 662.

Per la memoria, abbiamo 6/256 GB per TCL 20 Pro 5G e 20L+, mentre per il 20L abbiamo 4/128 GB. Tutti i modelli sono espandibili fino a 1 TB. Passando al lato batteria, abbiamo un modulo da 4.500 mAh per il modello Pro ricaricabile a 18W, mentre sono 5.000 mAh per gli altri due.

Lato fotocamera, TCL 20 Pro 5G si avvale di un sensore principale da 48 MP con OIS Sony IMX582, oltre ad altri 3 sensori da 16+5+2 MP con grandangolare, macro e profondità. Per il 20L abbiamo 48+8+2+2 MP con la stessa configurazione, mentre per il 20L+ è presente un modulo da 64+8+2+2 MP anch'esso con la configurazione sopracitata. La selfie camera, rinchiusa per tutti in un punch-hole, è da 32 MP per il modello 20 Pro e da 16 MP per i 20L. E proprio questi ultimi si avvalgono di speaker stereo. Tutti sono poi dotati di Android 11 customizzato con TCL UI.

TCL 20 Pro 5G, 20L e 20L+ – Prezzo e disponibilità

I nuovi mid-range TCL 20 Pro 5G, 20L e 20L+ sono e saranno disponibili in Europa ad un prezzo rispettivamente di 549.90€, 299.90€ e 199.90€. Oltre agli smartphone, sono stati presentati gli auricolari wireless ANC TCL MOVEAUDIO S600, che sono disponibili ad un prezzo di 149€. Per il modello Pro, arriva anche una nuova ed interessante Flip Cover.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu