Realme X2 Pro si aggiorna alla Realme UI 2.0: tutte le novità

Per quanto non in maniera estremamente celere, procede l'aggiornamento alla Realme UI 2.0, adesso in roll-out su Realme X2 Pro. Lo smartphone si va così ad aggiungere alla ristretta lista di modelli finora aggiornati, fra cui X50 Pro, X7 Pro, 7 Pro, V5 e Narzo 20. Ricordiamo che il major update non soltanto include tutte le novità della UI proprietaria di Realme, ma anche Android 11. A fine 2020 era stato dato il via alle danze del programma di Beta Testing, il quale sta adesso giungendo alla sua fisiologica conclusione.

Si tratta di una notizia senz'altro gradita da tutti i possessori di Realme X2 Pro, uno smartphone che si contraddistinse per il suo rapporto qualità/prezzo. Ricordiamo le specifiche chiave, a partire dallo schermo AMOLED a 90 Hz, ma anche lo Snap 855+, la batteria da 4.000 mAh a 50W ed una quad camera da 64+13+8+2 MP completa di grandangolo e teleobiettivo.

Prima di esultare, però, è bene specificare che l'aggiornamento alla Realme UI 2.0 riguarda solamente gli utenti in Cina ed India, almeno per il momento. La build che sta venendo rilasciata via OTA è la RMX1931_11_F.09, precedentemente rilasciata agli utenti che facevano parte del programma Open Beta. Sembra trattarsi anche in questo caso di una cosiddetta “Stable Beta”, perciò ci vorrà ancora tempo prima che arrivi ufficialmente a tutti. Non appena verrà reso disponibile anche in Europa non mancheremo di farvelo sapere.

Changelog

Personalizzazione Personalizza l'interfaccia utente per renderla tua. Ora puoi creare il tuo sfondo scegliendo i colori dalle tue foto. Le icone di terze parti per le app nella schermata iniziale sono ora supportate. Sono disponibili tre stili di modalità scura: Migliorato, medio e delicato; gli sfondi e le icone possono essere regolati in modalità scura; il contrasto del display può essere regolato automaticamente in base alla luce ambientale.

Alta Efficienza Ora puoi trascinare testo, immagini o file fuori da una finestra mobile o da un'app a un'altra in modalità Schermo diviso. Ottimizzata la pagina di modifica di Smart Sidebar: vengono visualizzate due schede e l'ordine degli elementi può essere personalizzato.

Sistema Aggiunti “Toni melodici”: i toni di notifica consecutivi verranno collegati per formare un'unica melodia. Ottimizzate le interfacce utente di Note: sono disponibili nuovi elementi visivi nell'elenco e nelle pagine di modifica. Aggiunte animazioni meteo per offrirti un'esperienza più interessante. Effetti di vibrazione ottimizzati per l'inserimento di testo e il gameplay. “Luminosità automatica” ottimizzata.

Launcher Ora puoi rimuovere una cartella o combinarla con un'altra. Aggiunti filtri per la “Modalità cassetto”: ora puoi filtrare le app per lettere, data di installazione o frequenza di utilizzo per trovare rapidamente un'app.

Sicurezza e Privacy Ora puoi attivare o disattivare “Blocco app” nelle Impostazioni rapide. Aggiunto “Messaggio di batteria scarica”: quando la batteria del telefono è inferiore al 15%, puoi inviare rapidamente un messaggio per condividere la tua posizione con persone specificate. Funzioni SOS più potenti Informazioni di emergenza: puoi visualizzare rapidamente le tue informazioni di emergenza personali ai primi soccorritori. Le informazioni possono essere visualizzate anche quando lo schermo è bloccato. “Gestione autorizzazioni” ottimizzato: ora puoi scegliere “Consenti solo una volta” per autorizzazioni sensibili per proteggere meglio la tua privacy.

Giochi Aggiunta la modalità Immersiva che riduce i disturbi durante il gioco in modo da poter rimanere concentrato. Puoi cambiare il modo di attivazione del Game Assistant.

Comunicazione Puoi condividere il tuo hotspot personale con altri tramite un codice QR.

Foto Ottimizzata la funzione di fotoritocco con algoritmi aggiornati e più effetti di markup e filtri.

HeyTap Cloud Puoi eseguire il backup di foto, documenti, impostazioni di sistema e altro e migrare facilmente su un nuovo telefono. È possibile selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup o il ripristino.

Fotocamera Aggiunte scorciatoie per condividere e modificare istantaneamente foto o video. Aggiunta la funzione di zoom inerziale che rende lo zoom più fluido durante le riprese video. Aggiunte la funzione di livello e griglia per aiutarti a comporre video.

Realme Lab Aggiunto Sleep Capsule, ti aiuta a programmare i tempi di inattività e a garantire il tempo di sonno

Accessibilità Aggiunto “Amplificatore audio”: è possibile amplificare i suoni deboli nell'ambiente e ammorbidire i suoni forti quando si indossano gli auricolari.



