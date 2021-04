Uno dei problemi che affligge spesso la Cina è senza dubbio quello dei terremoti, dato che è una zona sismica a forte rischio. Per questo, anche i brand di tecnologia si adoperano al fine di prevenire tragedie maggiori. Come nel caso di OPPO e Xiaomi, che faranno parte di un investimento per i rilevatore di terremoti.

OPPO e Xiaomi: l'investimento porterà ad un passo avanti nella ricerca e lo sviluppo di rilevatori di terremoti

Il progetto, creato grazie al capitale sociale Chengdu Meihuan Technology Co. Ltd., ha subìto un boost non indifferente grazie proprio all'entrata di investitori come OPPO e Xiaomi, che hanno portato il progetto dai precedenti 1.7 milioni di euro (13,1059 milioni di yuan) ai quasi 2 milioni di euro attuali (14,8959 milioni di yuan). Insomma, la ricerca e lo sviluppo che ne trarranno sarà sicuramente più ampia ed efficace per quanto riguarda la tecnologia per l'allerta preventiva dei sismi.

Questo fa capire quanto queste aziende di un certo spessore, seppur non in maniera plateale o con tecnologie che possiamo definire proprie, siano attive davvero in ogni settore e mettono a disposizione tutto il loro potenziale economico, soprattutto in patria, al fine di ottenere una tecnologia sempre più attenta alle esigenze dell'essere umano ma anche della Terra stessa, onde evitare (come in questo caso) catastrofi altrimenti difficili da gestire.

