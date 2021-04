OPPO A91 si aggiorna alla ColorOS 11: tutte le novità

L'aggiornamento della ColorOS 11 inizia a diffondersi anche sui non top di gamma, come dimostra la partenza del roll-out su OPPO A91. Qualche giorno fa il major update è giunto su Reno 2 Z, mentre adesso A91 si unisce ad A72 e A52 fra i modelli della serie A ad essersi aggiornati. Non a caso i tre modelli vennero presentati assieme circa un anno fa.

Anche OPPO A91 inizia ad aggiornarsi alla ColorOS 11

L'aggiornamento alla ColorOS 11 su OPPO A91 riguarda la build F.11, in fase di rilascio per coloro che hanno come firmware la C.51/C.53. Tuttavia, per il momento il roll-out dell'aggiornamento è partito solamente in Asia, pertanto ancora niente per l'Europa. Vi terremo aggiornati non appena il nuovo firmware verrà portato anche nel nostro paese.

ColorOS 11 – Changelog

Personalizzazioni Personalizza l'interfaccia utente per renderla tua. Le icone di terze parti per le app nella schermata home sono ora supportate. Sono disponibili tre stili per il Tema Scuro: Migliorato, Medio e Delicato; sfondi ed icone possono essere regolati nel Tema Scuro; il contrasto dello schermo può essere regolato automaticamente alla luce ambientale. Dark mode can be scheduled based on sunrise and sunset times.

Alta efficienza Aggiunto “Avvio Rapido”: toccare e tieni premuto il sensore di impronte digitali per avviare rapidamente una funzione o un'app. Ottimizzata la pagina di modifica della Barra Laterale Intelligente: vengono visualizzate due schede e l'ordine degli elementi può essere personalizzato.

Prestazioni migliorate Aggiunto Al App Preloading: il sistema prevede quali app utilizzerai successivamente e le precarica per velocità di avvio più elevate.

Sistema Ora puoi determinare un periodo di tempo in cui la funzione Non disturbare è attiva. Aggiunte animazioni meteorologiche per offrirti un'esperienza più interessante.

Launcher Informazioni di emergenza ai primi soccorritori. Le informazioni possono essere visualizzate anche quando lo schermo è bloccato. “Gestore autorizzazioni” ottimizzato: ora puoi scegliere “Consenti solo una volta” per autorizzazioni sensibili per proteggere meglio la tua privacy.

Giochi Aggiunta la modalità Immersiva che riduce i disturbi durante il gioco in modo da poter rimanere concentrato. Puoi modificare il metodo di richiamo di Game Assistant.

Comunicazioni Puoi condividere il tuo hotspot personale con altri tramite un codice QR.

Foto Le foto possono essere salvate in formato HEIF per ridurre le dimensioni del file. Ottimizzata la funzione di fotoritocco con algoritmi aggiornati e più effetti di markup e filtri.

Fotocamera Aggiunte scorciatoie per condividere e modificare istantaneamente foto o video che hai appena acquisito. Aggiunta la funzione di zoom inerziale che rende lo zoom più fluido durante le riprese video. Aggiunta la funzione di rilevamento delle macchie sulle lenti. Aggiunta la funzionalità di livella e griglia per aiutarti a comporre video.

Accessibilit à Aggiunto il gesto di scorrimento verso l'alto con 2 dita per richiamare rapidamente le funzioni di accessibilità. Aggiunto “Amplificatore audio”: è possibile amplificare i suoni deboli e ammorbidire i suoni forti quando si indossano gli auricolari.



