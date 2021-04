Dopo aver lanciato la sua serratura smart più economica ed accessibile, sembra che sia in dirittura d'arrivo una nuova versione della celebre serratura smart della casa cinese. Xiaomi Mi Smart Door Lock ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG, con tanto di tecnologia Face Unlock X.

Xiaomi Mi Smart Door Lock con Face Unlock X certificata

La nuova serratura smart di Xiaomi è stata certificata con il numero di modello XMZNMS06LM ma purtroppo il documento non offre dettagli in merito a design e specifiche. Presumibilmente si tratterà di una versione alternativa della Mi Smart Door Lock Pro lanciata di recente in Cina. Quest'ultima è già dotata di una dual camera ma è probabile che la versione rinnovata abbia dalla sua lo sblocco facciale 3D. Ovviamente è solo un'ipotesi e dovremo necessariamente attendere ulteriori dettagli sulla nuova serratura Xiaomi Mi Smart Door Lock con Face Unlock X: questa feature fa riferimento al riconoscimento del volto tridimensionale?

Mi Smart Door Lock Pro

Per ora sappiamo solo che il dispositivo sarà dotato del supporto al Bluetooth 5.0; comunque non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

