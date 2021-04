YouPin non è solo tech e accessori stravaganti ma anche una piattaforma ricca di prodotti che di smart hanno ben poco ma che comunque fanno parte della vita di tutti i giorni. Stavolta su AliExpress arriva un gadget da Xiaomi YouPin che ci certo non potrà mancare nella vostra cucina: un pratico stampo in silicone per salsicce!

Lo stampo in silicone per salsicce di Xiaomi YouPin vi velocizza in cucina

Insomma, quest'oggi di punta sulla semplicità con un gadget essenziale ed utile per tutti. Realizzato in materiale di tipo alimentare, lo stampo in silicone per salsicce da Xiaomi YouPin permette di fare quello che promette il nome: realizzare salsicce perfette grazie ad un pratico stampino. Il prodotto è dotato di un'alta resistenza e si mantiene senza danni in un range compreso tra i -20°C ed il 220°C. Insomma, si tratta di una soluzione utilizzabile anche in forno. La parte superiore può essere coperta con un pannello dotato di fori di ventilazione.





Il prodotto è disponibile nella sola colorazione verde, misura 175 x 140 x 35 mm e – ovviamente – può essere utilizzato per tutti i gusti, anche per realizzare in casa delle salsicce vegetali. Lo stampo in silicone per salsicce di Xiaomi YouPin è disponibile all'acquisto su AliExpress a soli 10.5€: se siete interessati, qui trovate la pagina dedicata.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu