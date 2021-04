Uno dei prodotti più avanzati ma ancora commercializzati prettamente in patria di Huawei sono le TV. Tanto belle quanto limitate logisticamente, le Huawei Smart Screen TV (o Vision) non hanno ancora visto un'edizione Global, ma pare che qualcosa stia iniziando a muoversi.

Huawei Vision S: le Smart Screen TV avranno presto una versione Global

Stando a quanto riporta la fonte, la prima smart TV di Huawei a muoversi dalla Cina sarà il modello Vision S, la versione Global della Smart Screen S Pro uscita qualche mese fa, la prima con HarmonyOS. Si tratta di una gamma di modelli da 55″ e 65″, entrambe con risoluzione 4K, ma anche un supporto al refresh rate a 120 Hz ed una webcam (vera peculiarità delle TV del brand) in 1080p per le videochiamate tramite il servizio proprietario MeeTime.

Oltre a questo, Huawei per la sua Vision S ha anche una funzione di screen mirroring che permette di utilizzare gli smartphone del brand sul pannello della TV, grazie alla funzionalità OneHop. Per l'audio, i televisori sono dotati entrambi di un quad-speaker da 10W, che però possono essere abbinati agli smart speaker Sound X.

Ma dove arriverà la versione Global di Huawei Vision S? Purtroppo per noi occidentali, il primo paese fuori dalla Cina a ricevere la smart TV del brand è la Malesia, quindi si parte dal Sud Est Asiatico dal 20 aprile 2021. Questo però deve far sperare, in quanto quando di solito inizia a muoversi in questi paesi, ci sono anche piccole speranze che si muova verso il mercato occidentale. Non si conosce purtroppo il prezzo proposto per questi prodotti.

