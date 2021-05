Dopo aver sorpreso piacevolmente utenti e addetti ai lavori con i precedenti capitoli della serie ZenFone, ASUS ZenFone 8 Mini potrebbe essere il vero asso nella manica. Dopo aver convinto con una peculiare flip camera, per il 2021 l'azienda taiwanese starebbe pianificando un altro colpo di scena. In questo articolo facciamo il punto della situazione, cercando di capire come dovrebbe apparire questo flagship compatto.

Aggiornamento 03/05: da un nuovo leak apprendiamo come dovrebbe essere fatto il nuovo ASUS Zenfone 8 Mini. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

ASUS sarebbe al lavoro su uno ZenFone 8 Mini: ecco che cosa sappiamo

Design e display

Ogni volta che si parla di top di gamma e non, c'è qualcuno che lamenta l'assenza in circolazione di smartphone compatti. Ed è proprio a questa nicchia che ASUS ZenFone 8 Mini si proporrebbe, sfoggiando dimensioni più “tascabili” della media. Usiamo il virgolettato perché non ci aspettiamo certo un 4″, ma qualcosa più vicino allo standard dei 6″. Se si parla di schermo, all'interno del software di ROG Phone 5 sono stati scovati indizi piuttosto attendibili sull'esistenza dello smartphone. Siglato come ZS590KS/I006D, nome in codice “sake“, avrebbe uno schermo OLED da 5,92″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Avrebbe anche un refresh rate a 120 Hz, confermando la volontà di puntare alla fascia high-end.

Forse anche per queste dimensioni compatte, ASUS si sarebbe tirata indietro dalla volontà di affidarsi ad una flip camera. Niente più fotocamera roteabile, quindi, in favore di un bumper classico, che ospita due sensori (da confermare).

Hardware & Benchmark

Come già sottolineato, ASUS ZenFone 8 Mini sarà un vero e proprio top di gamma, come confermano i dati estratti dal software di ROG Phone 5. Come il nuovo gaming phone, anche questo smartphone “mignon” condividerebbe lo stesso Snapdragon 888. Il chipset 5G, realizzato a 5 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 660.

Ancora non sappiamo precisamente la capacità della batteria, che non ci aspettiamo sia maggiore dei 4.000 mAh viste le dimensioni, ma la certificazione TUV pubblicata di recente e dedicata al dispositivo siglato I006D fa riferimento al supporto alla ricarica rapida da 30W. Interessanti dettagli arrivano poi dal lato audio, visto che questo nuovo modello Mini dovrebbe essere dotato di un potente amplificatore Cirrus CS3SL45, che potrebbe rendere lo smartphone un bel dispositivo per audiofili di medio livello.

Se fino a qualche ora fa non avevamo notizie in merito alle memorie di ZenFone 8 Mini, dal primo benchmark di Geekbench apprendiamo che per il modello ASUS_I006D ci siano addirittura 16 GB di RAM, che abbinati al chipset sopracitato portano ottimi risultati sia in Single che Multi Core. Abbiamo inoltre conferma che ci sarà l'888 dato che la motherboard è proprio la famosa “lahaina” indicativa di suddetto SoC.

Ovviamente, quel quantitativo di RAM pare essere la massima configurazione del compatto di ASUS, visto che da un leak si può apprendere che ne avremo più di una e che può soddisfare più fasce di prezzo e utenza. Infatti, abbiamo 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB e 16/256 GB, per non farsi mancare nulla.

Purtroppo non sono presenti altri dettagli ma siamo certi che non mancheranno ulteriori certificazioni con novità su specifiche e caratteristiche del piccolo della serie ZenFone 8.

ASUS ZenFone 8 Mini – Prezzo e data d'uscita

Fino alle scorse, non avevamo certezze su quando potesse arrivare il nuovo compatto della gamma ASUS, ma ZenFone 8 Mini pare avere finalmente una data di uscita. O meglio, il brand ha ufficializzato la presentazione per la serie ZenFone 8 per il 12 maggio 2021, lanciando un indizio molto eloquente: “Grandi nelle performance, compatti nelle misure“, che lascia presagire proprio l'arrivo del modello compatto.

Se per la data di uscita abbiamo qualche conferma, per il prezzo di ZenFone 8 Mini si brancola nel buio, ma questo è naturale perché bisogna inquadrare ancora il modello in questione, che viaggerebbe tra la fascia alta ed il mid-top range. Lo capiremo alla data X.

