Sebbene in queste settimane si parli sempre più frequentemente della nuova gamma Huawei P50, le prime informazioni interessanti in merito al prossimo Mate iniziano ad emergere. Infatti, pare che Huawei Mate 50 sarà dotato di un display LTPO, inedito per il brand.

Huawei Mate 50 potrebbe essere il primo con display LTPO del brand

Stando ad alcuni leak, sappiamo che oltre alla conferma del chipset Kirin 9000, per la serie Mate 50 avremo un debutto lato display per Huawei. Infatti, pare che sul prossimo top gamma potrebbe essere presente un pannello LTPO, che come sappiamo essere una tecnologia OLED che utilizza ossido policristallino a bassa temperatura andando quindi a sostituire il silicio utilizzato nella precedente tecnologia LTPS.

In cosa si traduce l'adozione di questa soluzione per il display di Mate 50? Anzitutto un risparmio energetico importante, finanche del 50% in meno. Inoltre, c'è la possibilità di abbassare il refresh rate al sorprendente 1 Hz visto anche su OnePlus 9 Pro. Insomma, una tecnologia davvero molto interessante, che si trova esattamente in un mix tra la tecnologia LTPS e la poco utilizzata ma sempre apprezzata tecnologia IGZO (indio, gallio e ossido di zinco).

Insomma, sebbene siamo ancora lontani dall'ottenere informazioni concrete per tutto quello che concerne Huawei Mate 50, possiamo già renderci conto che sarà uno smartphone premium a tutti gli effetti.

