In Italia sono state appena lanciate le nuove cuffie Buds Air 2, soluzione con ANC ad un prezzo bomba, ma intanto l'azienda asiatica non sta di certo con le mani in mano. Infatti ecco spuntare le nuove cuffie TWS compatte e con ANC Realme Buds Air 2 Neo, ancora una volta un accessorio dalle caratteristiche interessanti e dal prezzo invitante.

Realme Buds Air 2 Neo ufficiali: tutto sulle nuove cuffie TWS con ANC

Design e caratteristiche hardware

Il design delle Realme Buds Air 2 Neo si stacca completamente da quello del precedente modello; quest'ultimo, infatti, adotta uno stile più vicino alle Buds Air standard, con uno stelo allungato. Nel caso della nuova versione Neo, ci troviamo alle prese con un look più vicino a quello delle Buds Q. Si tratta quindi di un paio di cuffie TWS in-ear compatte, ma che a questo giro alzano il tiro con una serie di novità, prima tra tutte la cancellazione attiva del rumore ANC.

Gli auricolari sono disponibili nelle colorazioni Calm Grey e Active Black, ospitano un driver da 10 mm e non manca la resistenza agli schizzi di tipo IPX5. La connettività si affida ad un chip Bluetooth 5.2 mentre la batteria è un'unita da 480 mAh, che garantisce fino a 28 ore di autonomia (con la custodia) e 20 ore con ANC attivo. Nel caso delle singole cuffie si parla di circa 7 ore di riproduzione e fino a 5 ore con ANC attivo. La ricarica avviene tramite una porta Type-C.

Funzioni smart

Proprio come le nuove Realme Buds Air 2, anche nel caso delle Buds Air 2 Neo trova spazio il chip autoprodotto R2, soluzione che si occupa di gestire sia ANC che ENC (Enviromental Noise Cancellation). Stando a quanto dichiarato dalla compagna, la modalità ANC è in grado di ridurre il rumore fino a 25 dB; presente all'appello anche la modalità Trasparenza e quella a bassa latenza (88 ms) per il gaming.





I controlli avvengono tramite touch sul corpo degli auricolari con i classici doppio e triplo tap ed una pressione prolungata su entrambi per attivare la cancellazione del rumore.

Realme Buds Air 2 Neo ufficiali – Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie TWS con ANC Realme Buds Air 2 Neo hanno debuttato solo in Pakistan, tramite il sito ufficiale del brand e al prezzo di circa 44€ al cambio attuale (anche se sono attualmente in offerta lancio ad una cifra leggermente inferiore). Per quanto riguarda il rilascio in altri mercati per ora tutto tace ma è probabile che arriveranno buone nuove nel corso delle prossime settimane.

