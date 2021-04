DJI, brand leader nella produzione di droni e nella tecnologia creativa delle fotocamere, presenta il suo nuovo dispositivo il quale mira ad essere un punto di riferimento per prestazioni di volo e riprese. DJI Air 2S è un drone portatile con videocamera, una soluzione all-in-one che offre prestazioni di volo eccellenti, aggiornamenti della fotocamera all'avanguardia e strumenti pre-programmati per la creazione di contenuti di alta qualità.

DJI Air 2S: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo drone

DJI Air 2S è il primo drone delle sue dimensioni in grado di catturare immagini fisse a 20 MP o video in 5,4K con un nuovissimo sensore da 1 pollice, che in precedenza era disponibile solamente su droni più ingombranti e meno agili. DJI continua a consentire la creazione di contenuti fantasiosi con minimo sforzo, grazie alla nuova funzione MasterShots. Questa funzione avanzata utilizza la pianificazione automatica del percorso di volo per impostare la rotta del drone durante la registrazione del video. Al termine del volo, DJI Air 2S unisce automaticamente i frame del filmato sotto un unico tema, per creare un video altamente accattivante.

Grazie ai 31 minuti di autonomia di volo e ai sensori di ostacoli a 4 direzioni, il pilota di DJI Air 2S può concentrarsi sullo scatto, mentre i sistemi di sicurezza del drone avvisano quando gli ostacoli si trovano a distanza di pericolo. APAS 4.0 è il sistema di pilota automatico più avanzato di qualsiasi drone DJI e, quando è acceso, manovra intorno agli oggetti in modo completamente autonomo. O3, la terza iterazione di OcuSync di DJI, incorpora la tecnologia di trasmissione più affidabile sul mercato. La modalità FocusTrack aggiornata include una suite di modalità programmate come Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0, che imitano facilmente la messa a fuoco, il controllo e il movimento di un operatore video professionista.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh è ora disponibile per DJI Air 2S e copre vari incidenti, come danni causati dall'acqua, collisioni, flyaway e così via. Per un costo aggiuntivo, Care Refresh offre fino a due unità sostitutive entro un anno, inclusa la copertura per un incidente flyaway. Il piano biennale prevede tre unità sostitutive in due anni, inclusa la copertura per un massimo di due incidenti flyaway e un'estensione del periodo di garanzia originale di un anno (la durata dell'estensione varia in base alla regione). La sostituzione del prodotto è ancora più rapida con DJI Care Refresh Express. Il servizio Care Refresh include anche un esclusivo supporto post-vendita e spedizione gratuita a due vie. Per maggiori dettagli, date un'occhiata al sito dedicato.

DJI Air 2S ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo drone DJI Air 2S è di 999€ tramite lo store ufficiale, nella versione standard, che include il dispositivo, il radiocomando, una batteria e tutti i cavi e i componenti necessari per volare. Abbiamo anche la versione Fly More Combo, venduta a 1299€: questa include tutto il pacchetto standard con l'aggiunta di due batterie, filtri ND, una stazione di ricarica ed una borsa a tracolla.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu