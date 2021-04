Uno degli aspetti più interessanti da rilevare per gli smartphone top gamma è sicuramente quello relativo alle performance. E in Cina, a questo proposito, ogni trimestre Master Lu presenta una classifica per eleggere lo smartphone più potente, che nel Q1 2021 è risultato essere ROG Phone 5 Ultimate, che ha battuto Black Shark 4 Pro e Red Magic 6 Pro.

ROG Phone 5 Ultimate è il Re, Xiaomi Mi 11 Ultra ai piedi del podio

Come si compone quindi la Top 10 degli smartphone più potenti? Come già rivelato, il primato è stato preso da appunto ROG Phone 5 Ultimate, qui la recensione del modello base, che si erge grazie ai suoi 18 GB di RAM LPDDR5 Hynix, totalizzando 937.879 punti. Di poco sotto, forse a sorpresa ma non per gli esperti del settore, si piazza Black Shark 4 Pro, che ha ottenuto 934.958 punti. Chiude il podio l'altro smartphone con 18 GB di RAM, cioè Red Magic 6 Pro, che però non tiene il passo degli altri due, sebbene il suo punteggio sia comunque di 901.874 punti.

E gli altri 7 smartphone? Tutti device ragguardevoli, ma con un comun denominatore: Snapdragon 888. Infatti, l'ultimo chipset di Qualcomm domina completamente la Top 10. Nell'ordine, abbiamo Xiaomi Mi 11 Ultra, vivo X60 Pro+, iQOO 7, OPPO Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro, Realme GT e Redmi K40 Pro+. L'equilibrio tra questi dispositivi regna, con picchi più alti con il device di Xiaomi che manca il podio per meno di 3.000 punti.

Nel conteggio non sono inclusi ovviamente Lenovo Legion Phone Duel 2 e ZTE Axon 30 Ultra, ma questo perché essi sono stati presentati nel principio del Q2 2021 e quindi verranno testati tra qualche tempo. E voi, siete sorpresi o trovate corretta la classifica? Fatecelo sapere nei commenti!

