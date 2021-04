Dopo aver provato con mano il modello senza fili V10 Pro, torniamo parlare di Dreame con un nuovo ed interessante dispositivo dedicato alla cura e alla pulizia della casa. La compagnia cinese partner di Xiaomi – di recente protagonista di un cospicuo investimento – ha lanciato il robot aspirapolvere Dreame D9, che abbiamo recensito, soluzione di nuova generazione proposta ad un prezzo accessibile su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato e ancora più invitante grazie alla spedizione da Italia gratis.

Dreame D9: ecco il codice sconto per il robot aspirapolvere potente ed intelligente in offerta su Geekbuying

Design e caratteristiche

In termini di design ci troviamo di fronte ad un soluzione di stampo classico, in una bella colorazione bianca e con un look minimale che strizza l'occhio a Xiaomi. Il nuovo robot aspirapolvere Dreame D9 integra anche un pratico mop ed un serbatoio per l'acqua da 270 ml: in questo modo le pulizie diventano ancora più rapide dato che il dispositivo solleva e rimuove lo sporco in modo efficiente. All'interno trova spazio un contenitore per la polvere da 570 ml.

Potenza ed autonomia

Se dal punto di vista del look abbiamo un approccio essenziale, lo stesso non si può dire per l'interno del nostro robottino. Dotato di 13 sensori per rilevare ostacoli ed evitare collisioni, Dreame D9 si affida ad un sistema di navigazione LDS, con il supporto della tecnologia SLAM, che consente di mappare in modo preciso l'ambiente circostante.

La batteria è un'unità da 5.200 mAh, in grado di offrire fino a 150 minuti di autonomia mentre il motore NIDEC consente una potenza di aspirazione fino a 3.000 Pa, con un livello di rumore di soli 65 dB. Tramite l'applicazione per smartphone di Xiaomi è possibile impostare vari parametri, aggiornare il software a bordo del robot tramite OTA e gestire gli spostamenti sulla mappa.

Dreame D9 in offerta con Coupon: prezzo e disponibilità

Il robot aspirapolvere Dreame D9 è disponibile all'acquisto sullo store Geekbuying, con spedizione direttamente dall'Italia, al prezzo di 250.4€ grazie al Coupon dedicato. In basso trovate il box da cui prendere il codice sconto da utilizzare. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

