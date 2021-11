iQOO 9, batteria più grande e super ricarica confermata?

Grazie all'exploit ottenuto con iQOO 8 e 8 Pro, c'è ora grande attesa per quello che saranno i prossimi flagship della serie 9. Dopo alcune indiscrezioni in merito ai top gamma iQOO 2022, stavolta troviamo una certificazione che ci dà idea di come potrebbero essere la batteria e la ricarica di cui sono dotati.

iQOO 9: certificata la batteria, cosa sappiamo

A riportare la certificazione 3C della batteria del possibile iQOO 9 è stato il leaker Bald Panda, che spiega che si tratta proprio della nuova serie flagship. Come possiamo leggere o meglio, come spiega l'insider, abbiamo un nuovo (ma stessa filosofia) modulo a doppia cella, che conta un totale di 4.550 mAh, che sarebbe poi commercializzata intorno ai 4.700 mAh. Di conseguenza, è chiaro che c'è un aumento di capacità rispetto a iQOO 8 Pro, sebbene non sappiamo se lo adotteranno per entrambi o se questo comparto è rivolto al solo iQOO 9 Pro.

Ma la ricarica? Anche questa viene menzionata dalla certificazione e Bald Panda ci spiega che sarà confermata a 120W. Questo ci porta a pensare che possa essere quella dell'iQOO 9 standard, perché il modello Pro potrebbe salire a 125W, ma questo è tutto da vedere.

Insomma, pare che ancora una volta ci troveremo davanti a due nuovi belli e impossibili a causa delle politiche di distribuzione che vivo ha per quello che è il suo sub-brand, ma che potrebbe presto iniziare una distribuzione autonoma.

Siete curiosi di conoscere altri dettagli in merito ai nuovi iQOO 9? Vi lasciamo il nostro approfondimento sui prossimi flagship del brand.

