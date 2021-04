Codice sconto friggitrice ad aria smart BlitzWolf BW-AF1

Ultimamente abbiamo messo gli occhi su un numero sterminato di friggitrici ad aria provenienti da Xiaomi YouPin (ad esempio il modello YouBan e l'intramontabile Liven) ma stavolta puntiamo su una soluzione leggermente differente. BlitzWolf BW-AF1, infatti, è una friggitrice ad aria smart, una gradevole aggiunta se si pensa al codice sconto dedicato e alla spedizione dall'Europa.

Codice sconto BlitzWolf BW-AF1: la friggitrice ad aria smart scende di prezzo con spedizione EU

Se siete curiosi di saperne di più, vi segnaliamo subito che qui trovate la nostra recensione. Spoiler: ci è piaciuta e se state puntando ad una friggitrice ad aria smart, allora BlitzWolf BW-AF1 non vi deluderà di certo. Il dispositivo ha una capienza di ben 6 litri ed un pratico display LCD per il timer e le impostazioni di cottura. Grazie alle funzionalità smart è possibile controllare la friggitrice da remoto, gestendo i tempi di cottura e perfino la temperatura.

La friggitrice ad aria smart BlitzWolf BW-AF1 viene proposta in offerta con codice sconto da Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

