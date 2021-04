Il mercato delle eBike è sicuramente pieno di soluzioni interessanti, ma non tutte le offerte possono considerarsi allettanti. Non è il caso della bici elettrica FAFREES F7 Plus, che grazie all'offerta lampo su GearBest può essere un ottimo acquisto per l'estate che sta arrivando.

FAFREES F7 Plus: la bici elettrica top è in offerta su GearBest

Come si presenta quindi questa e-Bike in offerta? Ha sicuramente uno stile sportivo, che la avvicina molto alle BMX più che alle mountain bike, ma comunque può fungere tranquillamente da bici da passeggio. Le sue caratteristiche tradiscono però il suo animo premium, visto che troviamo un potente motore da 750W, che viene sfruttato in base a che tipo di modalità di pedalata utilizziamo. La velocità massima raggiungibile, per legge, è da 25 km/h, ma è sicuramente in grado di fare di più.

Altro aspetto di livello è la batteria integrata, un modulo da 13.6 Ah/48 V a marchio Panasonic, che la pone in un'altra dimensione di prodotti. Questa batteria garantisce fino a 100 km di autonomia, sempre in base a quale modalità di pedalata si sceglie. Per le ruote abbiamo due pneumatici da 20″ con design anti-bucatura, oltre ad avere materiali rafforzati. Non mancano un freno meccanico. una sospensione posteriore idraulica, un display LCD per il monitoraggio ed un cambio SHIMANO a 7 marce. Presenti anche due fanalini LED da 5W.

La bici elettrica FAFREES F7 Plus è quindi disponibile in offerta lampo sullo store di GearBest al prezzo di 1.330,6€, che per il tipo di prodotto (si entra nella cerchia delle Fat Bike) è sicuramente inquadrato. Ottima la spedizione da Europa, con un costo irrisorio per questo tipo di veicolo di 8.5€.

