In questi anni, specie su questo portale, abbiamo imparato a conoscere tanti brand cinesi specializzati in notebook e tablet. Uno di questi, ma anche uno dei più apprezzati, è sicuramente Teclast che pare pronto a lanciare il suo primo tablet con connettività 5G, non presunto T40 5G, che potrebbe cambiare la fascia economica del settore per specifiche tecniche e prezzo.

Teclast T40 5G: tutto quello che sappiamo

Design e display

Stando al documento ufficiale di Teclast, per quanto riguarda il design la prima soluzione 5G del brand dovrebbe replicare la struttura del T40 4G, presentato recentemente. Quindi uno stile semplice, elegante e con un'unica fotocamera in alto a sinistra. Anche per il display comunque Teclast T40 5G dovrebbe seguire quello della versione base, quindi ipoteticamente dovrebbe essere presente un pannello da 10.4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel).

Hardware

La vera differenza tra i due modelli di Teclast T40 lo fa sicuramente il SoC, visto che sarà sì una soluzione Unisoc, ma molto più avanzata. Infatti, l'Unisoc Tiger T7520 è un chipset 5G con processo a 6 nm dovrebbe essere la CPU scelta per muovere il primo tablet con questa connettività del brand.

Per la GPU dovrebbe utilizzare una ARM Mali-G57, ma questo dovrebbe essere confermato alla conferenza di Unisoc fissata per il 20 aprile 2021. Non conosciamo purtroppo il comparto memorie, ma è probabile vengano confermati i 6 GB di RAM ed i 128 GB di storage del T40 4G.

Lato fotocamera, considerando che il design è praticamente lo stesso e mostra un sensore singolo, è molto probabile replichi gli 8 MP per quello posteriore e i 5 MP per quello anteriore. Per la batteria, considerando i consumi poco energivori del chipset, il modulo da 8.000 mAh non è escluso possa essere confermato sul T40 5G.

Teclast T40 5G – Data di uscita e prezzo

Uno degli elementi più “oscuri” di tutto quello che concerne il nuovo Teclast T40 5G è sicuramente la data di uscita. Non è escluso che possa essere presentato il prossimo 20 aprile 2021, giorno della conferenza Unisoc con cui potrebbe fare una presentazione congiunta, ma è anche probabile possa arrivare qualche giorno dopo. Altro dettaglio non chiaro è il prezzo, ma ci aspettiamo possa essere molto competitivo, magari nella sfera dei 200-250€ al cambio.

