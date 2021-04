Oltre a tanti prodotti tech ed accessori, la piattaforma di crowdfunding della casa cinese offre anche una valanga di soluzioni dedicate ai più piccoli. Tra queste non ci sono solo giochi tecnologici ma anche prodotti educativi interessanti, come nel caso della nuova mini serra per bambini lanciata su Xiaomi YouPin.

La mini serra di Xiaomi YouPin permette ai più piccoli di imparare giocando





Come la maggior parte dei prodotti presenti sulla piattaforma di crowdfunding, la mini serra lanciata su Xiaomi YouPin arriva sotto uno dei brand partner, in questo caso Science Can. Il prodotto regala un approccio giocoso al mondo delle piante e permette ai bambini di imparare qualcosina sulla crescita di questa grazie ad alcune caratteristiche. In primis, la mini serra si presenta come un “semplice” vaso, al quale è possibile applicare una cupola divisa in due parti: un lato è trasparente mentre l'altro è completamente oscurato. In questo modo i bambini possono vedere l'effetto della luce del sole sulla crescita delle piante.





Inoltre il design interno del vaso si presta sia al giardinaggio standard che quello idroponico, in modo da sperimentare varie tecniche. Lo scopo di questa mini serra educativa per bambini è quindi sia quello di mostrare l'effetto della luce solare che quello della coltivazione con terreno o acqua. Il prodotto non è smart e quindi non è dotato di connettività né di un modo per monitorare la crescita della piante tramite mobile.

Ciliegina sulla torta, in confezione sono presenti 4 bustine di semi di diverse varietà, insieme ad un plico che mostra le varie informazioni. Il prezzo della mini serra Science Can di Xiaomi YouPin è di soli 9€ al cambio (circa 69 yuan): una cifra decisamente conveniente per imparare divertendosi!

